В РФ разбился вертолет с правоохранителями: все трое погибли. Фото

В РФ нашли место падения пропавшего два дня назад вертолета Robinson R44. Он рухнул в Амурской области, после падения воздушное судно загорелось.

На борту, кроме пилота, находились двое представителей российских силовых структур: не выжил никто. О развитии истории с разбившимся вертолетом рассказывают российские пропагандистские СМИ.

Два дня назад в России заявили об исчезновении вертолета Robinson R44 на Дальнем Востоке. Утром 21 февраля стало известно, что его удалось найти. Вертолет потерпел крушение в Амурской области.

"На борту находились следователь СК и начальница полиции, которые летели обратно после осмотра тела погибшего рабочего на лесозаготовке. Все трое погибли, фюзеляж вертолёта сильно обгорел", – пишут росСМИ.

Одни пропагандисты отмечают, что следствие в качестве основных версий происшествия рассматривает техническую поломку или ошибку пилота. Другие же дают понять, что крайним сделают именно того, кто управлял воздушным судном.

"Полет не был официально зарегистрирован и проходил без уведомления органов аэронавигации. Пилот вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Амурской области, не имел права управлять воздушным судном", – сообщает одно из росСМИ со ссылкой на заявление Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Амурской области пропал с радаров частный вертолет, на борту которого находились сотрудники силовых структур РФ. Первой версией было крушение вследствие резкого ухудшения погодных условий.

На тот момент судьба трех человек, находившихся на борту, еще не была известна, продолжались поиски места крушения.

