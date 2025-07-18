'Прилет был!' Дроны атаковали Московскую и Нижегородскую области: прогремели взрывы, россияне в истерике. Фото и видео

В России пожаловались на очередную атаку дронов в ночь на 18 июля. Беспилотники в небе наблюдали жители Московской и Нижегородской области.

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Как минимум в одном городе, в Солнечногорске Московской области, россияне наблюдали прилет. Об этом пишут российские СМИ.

В Московской области больше всего видео, зафиксировавших пролет беспилотников, сняли жители города Дмитров и Дмитровского округа. В частности, БпЛА в небе они наблюдали около 02:40 ночи. Как пишет один из российских Telegram-каналов, дроны "направлялись в сторону Сергиева Посада".

Мэр Москвы Сергей Собянин бодро рапортовал о "сбитии" минимум четырех БпЛА, "летевших на Москву", а также о том, что "месте падения обломков работают специалисты экстренных служб": соответствующие сообщения появлялись в его Telegram-канале в период с 23:02 до 02:43.

Кроме Дмитрова дроны в небе наблюдали жители Зеленограда, Бакеево, Кубинки и Дедёшино, жители этих населенных пунктов жаловались также на звуки взрывов, от которых срабатывала сигнализация в машинах и "звенели стекла в рамах".

Тем временем жители Солнечногорска зафиксировали на видео момент прилета, о чем они сообщают в одном из роликов за кадром.

В московском аэропорту Внуково вводили план "Ковёр" из-за атаки дронов: задержан вылет восьми рейсов в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Бодрум и Даламан, прилет 20 рейсов, один был отменен вообще. Речь о самолетах, летающих в Астану, Саратов, Анталью, Махачкалу, Тбилиси, Петербург, Самару, Стамбул и Бодрум.

Вводились ограничения на отправку и прием самолетов и в московских аэропортах Жуковский и Домодедово: на прилет и вылет задержаны десятки рейсов, часть самолетов отправили в аэропорты вылета.

Также ограничения вводились в аэропорту Калуги.

Громкой выдалась ночь и для жителей Нижегородской области: в городе Дзержинск, по словам очевидцев, прозвучало большое количество взрывов, в частности, в районе местной промзоны.

Один из пропагандистских каналов отмечает, что местные жители рассказали о четырех взрывах в районе 03:30 ночи и еще о пяти-восьми ближе к 04:45 утра. Дроны, рассказали россияне, летели "очень низко", в регионе начались проблемы с подключением к интернету.

На фоне атаки в аэропорту Нижнего Новгорода, согласно заявлению Росавиации, вводились ограничения на полеты.

По версии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, атака была "успешно отражена", пострадавших, конечно же, "нет".

В российском минобороны заявили, что в течение ночи якобы были "уничтожены" 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 10 над Московской и 2 над Нижегородской областями.

Напомним, накануне появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. Речь идет об атакованном в ночь на 17 июля химзаводе "Щекиназот" в поселке Первомайский, производящем, в том числе, химвещества, применяемые в военной сфере.

Местные жители сообщили о попадании в бочку с метанолом и повреждении цехов. Работа предприятия была остановлена.

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