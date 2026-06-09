В подмосковной Балашихе взорвали авто в квартале для военных: водитель погиб, момент взрыва попал на видео

Утром 9 июня в подмосковном Балашихе взорвался автомобиль BMW X3, которым управлял 62-летний мужчина. Предварительно известно, что взрывчатка была заложена в задней части машины и сработала, когда машина сдвинулась с места.

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После взрыва автомобиль еще проехал несколько десятков метров и врезался в припаркованный Haval. Очевидцы вытащили водителя из салона, однако спасти его не удалось. Об этом сообщают российские медиа.

Что известно об инциденте

Взрыв произошел около 5:30 утра. Предварительно известно, что самодельная взрывчатка была заложена в задней части автомобиля. После детонации в районе багажника и задних сидений возник пожар.

По одной из версий, взрывное устройство могли активировать дистанционно через несколько минут после того, как автомобиль начал движение по улице Колдунова. Отмечается, что BMW успела проехать около 50 метров от места стоянки, прежде чем произошел взрыв.

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