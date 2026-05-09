В Петербурге задержали пенсионерку-блокадницу за плакат 'Не прикрывайте свои преступления народной Победой'. Фото

9 мая в российском Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву задержали во время одиночного пикета с антивоенным плакатом. Ранее блокадница не раз принимала участие в оппозиционных и антивоенных акциях.

По данным медиа, женщину задержали из-за плаката с надписью: "Не прикрывайте свои преступления народной Победой". С этим плакатом пенсионерка проводила одиночный пикет возле Соловецкого камня.

Людмила Васильева является ребенком блокадного Ленинграда. Ранее ее уже несколько раз задерживали во время антивоенных и оппозиционных митингов.

В частности, в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Васильеву задерживали из-за участия в протестных акциях.

24 февраля 2025года она вышла на пикет возле Гостиного двора с плакатом: "Люди, давайте остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля" В конце мая ей назначили штраф по делу о "дискредитации армии".

