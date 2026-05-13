Пермский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

В России после успешной атаки украинских дронов 7 мая полностью остановил работу Пермский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий компании Lukoil. Из-за пожара и повреждения оборудования оккупантам пришлось срочно остановить ключевые производственные установки, которые обеспечивали топливом внутренний рынок и армию страны-агрессора России.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на источники в отрасли.

Завод остановил основные производственные установки

По информации источников, атака привела к экстренной остановке трех установок первичной перегонки нефти. Также была частично прекращена работа нескольких вторичных производственных установок.

Ситуация для предприятия осложняется тем, что одна из ключевых установок – CDU-4 – еще с 30 апреля не работала после предыдущей атаки украинских дронов.

По словам источников издания, нынешние повреждения оказались настолько серьезными, что ремонт может длиться минимум несколько недель.

Местный губернатор Дмитрий Махонин 8 мая заявил, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. При этом он не уточнял название объекта.

Пермский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ

Пермский НПЗ является стратегическим объектом для экономики страны-агрессора. Завод способен перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год, производя миллионы тонн бензина и дизельного топлива.

В 2024 году Пермский НПЗ переработал около 12,6 млн тонн нефти, или 250 тыс. баррелей в сутки. Также предприятие произвело 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 тыс. тонн кокса и 200 тыс. тонн мазута.

Остановка такого гиганта создает существенный дефицит топлива, которое Россия использует для обеспечения логистики своих войск.

Украина систематически атакует российскую нефтяную инфраструктуру, что является прямым ответом на вооруженную агрессию РФ. Пока Россия продолжает обстреливать украинские города, ее собственная энергетическая инфраструктура становится все более уязвимой.

Каждая такая атака украинских дронов приближает тот момент, когда агрессор потеряет возможность продолжать войну.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 мая дальнобойные дроны украинских войск поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, взорвались четыре последних резервуара с нефтью.

Первый удар по заводу был нанесен еще 30 апреля, а бурлящее пламя на местах поражений как ЛПДС, так и самого комплекса, российское МЧС так и не смогло потушить. Дым был виден даже из городского аэропорта, местные власти так ничего и не сделали для ликвидации последствий, призвав граждан терпеть.

