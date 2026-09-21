Россия намерена продлить запрет на большую часть экспорта дизельного топлива из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые сокращают объемы переработки нефти в РФ. Ограничения могут продлить еще как минимум на месяц с начала октября.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации. По их словам, окончательный вариант решения может предусматривать продление запрета даже на срок, превышающий один месяц.

Россия уже несколько раз продлевала запрет

Российские ограничения на экспорт дизельного топлива вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. Из-за повреждений предприятий и необходимости ремонта часть мощностей российской нефтепереработки вышла из строя или работает с ограничениями, что привело к падению объемов до многолетних минимумов.

Москва ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в июле. Изначально запрет планировался лишь на несколько недель. Однако из-за продолжения украинских атак Россия сначала продлила его до конца августа, а затем – до конца сентября.

По состоянию на прошлую неделю Москва уже рассматривала возможность очередного продления ограничений как минимум на один месяц.

Россия была одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива

До введения ограничений Россия обеспечивала примерно 10% мировых морских поставок дизельного топлива. Удаление таких объемов с глобального рынка усугубило последствия перебоев с поставками из Ближнего Востока и способствовало дальнейшему росту цен.

Отдельно издание упоминает заявления президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за рост цен на конфликт между Россией и Украиной, а не на войну с Ираном, которую он сам начал.

В то же время аналитические оценки, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что война на Ближнем Востоке на данный момент вывела с рынка больше дизельного топлива, чем российско-украинская война.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над переработкой дизельного топлива. Он в очередной раз призвал прекратить войну, ведь из-за нее ежемесячно гибнут тысячи людей.

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