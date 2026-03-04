В одном из крупных городов России запретили продавать бензин несовершеннолетним: власти назвали 'интересную' причину

В российском Санкт-Петербурге местные власти решили запретить продажу топлива несовершеннолетним. Запрет был введен на период с 9 марта по 31 декабря 2026 года.

Местные чиновники приняли запрет, опираясь на указ кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом пишут российские медиа.

Россияне боятся диверсий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал решение городского оперативного штаба о введении временного запрета на продажу топлива несовершеннолетним.

"На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия", – говорится в документе.

Также чиновники признались, что решение было принято в рамках мер, предусмотренных указом диктатора РФ об "усилении общественной безопасности". Согласно документу, соблюдение запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Санкт-Петербурга.

В решении говорится, что запрет направлен на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города.

Напомним, партизаны провели успешную диверсию в одном из районов российского Санкт-Петербурга. В результате удалось повредить объект телекоммуникационной инфраструктуры, из-за чего российские войска остались без связи.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию против оккупантов на временно захваченной Россией территории Украины. В Херсонской области они ослабили систему связи и РЭБ россиян.

