Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски энергетической компании МОЭК и принял решение о взыскании с посольства Украины в РФ более 5,5 млн рублей за якобы неуплату электроэнергии. Речь идет о здании, которое фактически не функционирует после разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой в начале полномасштабной войны.

С посольства Украины должны взыскать 3,46 млн рублей основного "долга" за электроэнергию. Об этом сообщает российское агентство.

Почти 180 тыс. рублей штрафа, более 31 тыс. рублей госпошлины, а также дополнительную неустойку за период с апреля 2024 года до момента фактической оплаты. Кроме этого, суд удовлетворил еще один иск ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" на сумму более 2 млн рублей. Эти средства включают штрафные санкции и пеню, начисленные по тому же договору энергоснабжения.

В материалах дела указано, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года МИД РФ объявил об эвакуации российских дипломатов из Украины. В ответ Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой и эвакуации украинского дипломатического персонала из РФ.

С тех пор здание посольства Украины в Москве фактически не используется, как и помещение посольства России в Киеве. Несмотря на это, российский суд признал обоснованными финансовые претензии энергетической компании к украинскому дипломатическому учреждению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях такой войны, которую Россия ведет против Украины. Нашим воинам ежедневно нужно оружие, чтобы защищать жизни, – в том числе средства ПВО и зенитные ракеты, – чтобы защищать мирных жителей.

