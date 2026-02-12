В Мичуринске Тамбовской области был поражен завод 'Прогресс', который работает на оборонку РФ. Фото

В российском городе Мичуринск Тамбовской области в ночь на 12 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, добрые дроны попали по заводу государства-агрессора "Прогресс", который работает на оборонку РФ.

Между тем вражеская ПВО, пытаясь сбивать воздушные цели над населенным пунктом, также нанесла Мичуринску повреждений. Соответствующие фотографии и видео местные жители публиковали в соцсетях.

В обнародованных видеороликах слышен характерный гул БПЛА. Взрывов было немало – российские источники сообщают, что не менее 12.

Telegram-канал Exilenova+ напомнил, что "Прогресс" поражен уже как минимум второй раз. В предыдущий раз по нему прилетело в июне 2025 года.

Этот завод производит:

гироскопические приборы для стабилизации и управления;

курсоуказатели и автопилоты, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом;

датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.

Продукция используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации. Завод активно помогает оккупантам, внедряя передовые технологии в военную технику.

Украина ввела санкции против ОАО "Прогресс" в ноябре 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России. Среди пораженных целей – нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, склады обеспечения и средства противовоздушной обороны.

