В Ленинградской области РФ разбился военный вертолет: экипаж не спасся. Фото и видео

В России 18 марта разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб. Падение произошло на территории Ленинградской области на открытой местности, вдали от населенных пунктов.

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Министерство обороны страны-агрессора подтвердило инцидент. Согласно заявлению пресс-службы, Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда что-то пошло не так.

Оба члена экипажа – "двухсотые". О причине случившегося информации пока нет.

На месте работала поисково-спасательная группа и комиссия ВКС РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 20 февраля в Нижегородской области Российской Федерации разбился легкомоторный самолет Van's RV-7. Он совершил "жесткую посадку" на аэродроме "Восточный" возле н.п. Новоликеево. Погибли два человека, находившиеся на борту.

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