В Краснодарском крае взорвался еще один резервуар на нефтебазе: столб дыма виден издалека. Видео

В Краснодарском крае РФ очередная бессонная ночь, взорвался еще один резервуар на нефтебазе "Кавказская" близ города Кропоткин. Огромный столб дыма можно увидеть издалека.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы и экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Следует отметить, что украинские дроны атаковали ее еще 19 марта.

"Объективный контроль, пункт перевалки нефти (в прошлом) "Кавказская", здесь все стабильно, этой ночью что-то снова взорвалось (пишут 4-й резервуар из 5), и местные очнулись", – говорится в сообщении росСМИ.

По информации Андрющенко, взрыв на объекте произошел после того, как ночью, 24 марта, был зафиксирован беспилотник.

"ППН "Кавказский". Приятная стабильность. Ночью рядом зафиксирован пролет дрона, а к утру взорвался очередной резервуар. Звучит, как доброе утро", – написал экс-советник городского головы Мариуполя.

Напомним, 19 марта, в Краснодарском крае РФ в результате атаки дронов вспыхнул пожар на пункте перевалки нефти "Кавказская". Поражение объекта подтвердили украинские мониторинговые каналы. Это важный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. По данным росСМИ, работа предприятия была приостановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта стало известно, что пожар в Краснодарском крае РФ на нефтебазе "Кавказская" продолжается. Ночью на объекте произошла новая вспышка. Также появились сообщения о звуке взрыва, его связывают с "закипанием нефтепродуктов" под влиянием высоких температур.

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