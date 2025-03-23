В Краснодарском крае пятый день горит нефтебаза после атаки: говорят о новой 'вспышке'. Видео

В Краснодарском крае РФ продолжается пожар на нефтебазе "Кавказская" в городе Кропоткин. Ее поразили украинские дроны еще 19 марта, уже пятый день россияне не могут погасить пламя.

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Более того, ночью на объекте произошла новая "вспышка". Об этом пишут местные паблики и некоторые российские Telegram-каналы.

В российском сегменте Telegram продолжают фиксировать, как горит нефтебаза в городе Кропоткин. 23 марта, на пятые сутки пожара, россияне начали выкладывать в сеть новые видео оттуда. На нескольких из них, снятых сотрудниками МЧС РФ, сами пожарные заявляют о новом "выбросе".

Также появились сообщения о звуке взрыва, его связывают с "закипанием нефтепродуктов" под влиянием высоких температур.

В общей сложности на этой нефтебазе есть пять огромных резервуаров. Один, судя по сообщениям в сети, уже выгорел дотла, но перед тем огонь перекинулся на другой резервуар. А этой ночью, учитывая сообщения о ночной "вспышке" со взрывом – уже горит и третья из пяти. Учитывая, что российским спасателям не остается ничего, кроме как наблюдать, как горит нефтебаза – есть вероятность, что огонь будет опрокидываться и дальше, пока не уничтожит всю базу.

Напомним, о взрывах в городе Кропоткин Краснодарского края стало известно утром 19 марта. Украинские дроны атаковали объект нефтяной инфраструктуры. Сначала местные власти отчитывались о "возгорании на площади 20 кв м", однако уже через несколько часов пламя охватило тысячи "квадратов", перекинувшись на резервуар с нефтью.

21 марта стало известно, что сдержать огонь в пределах одного резервуара россиянам не удалось, он перебросился дальше.

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