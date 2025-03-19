В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: дроны атаковали пункт перекачки нефти. Видео

В ночь на среду, 19 марта, в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы – регион атаковали дроны. Их целью был пункт перевалки нефти "Кавказская", там вспыхнул сильный пожар.

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Об этом писали местные СМИ и россияне в соцсетях. Поражение объекта подтвердили украинские мониторинговые каналы.

"Краснодарский край России, пункт перекачки нефти "Кавказская" – попадание, пожар", – говорится в сообщении.

Этот пункт перевалки нефти расположен недалеко от города Кропоткин в Краснодарском крае. Это важный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 "Кропоткин", входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Россияне сообщили, что они слышали около шести громких взрывов в небе над городом, также работала российская ПВО. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

По данным росСМИ, работа предприятия была приостановлена. Утверждается, что из-за падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил трубопровод между резервуарами, возник пожар на площади около 20 квадратов. Было эвакуировано 30 сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Туапсе в течение трех дней тушили масштабный пожар, возникший после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Пожар охватил резервуар, в котором было около 20 тысяч тонн бензина, и быстро распространился на площадь более тысячи квадратных метров.

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