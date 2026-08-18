В центре Москвы в результате ДТП погиб 50-летний заместитель председателя правления российского "Генбанка" Дмитрий Ларин. По предварительным данным, его мотоцикл столкнулся с автомобилем частной скорой помощи, который, предположительно, выехал на встречную полосу.

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О гибели банкира сообщили российские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их данным, смертельное ДТП произошло утром во вторник, 18 августа.

Что известно об аварии

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи с тремя медиками в салоне во время движения выехал на полосу встречного движения, где как раз находился мотоцикл Royl Enfield Дмитрия Ларина.

В результате столкновения мотоцикл вместе с водителем отбросило на несколько метров. Ларин получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Российские СМИ уточняют, что "скорая" двигалась с включенными спецсигналами. Уже известно, что машина принадлежит не городу, а коммерческой организации.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. В частности, предстоит установить, почему автомобиль скорой помощи оказался на встречной полосе и кто именно нарушил правила дорожного движения.

Кем был Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин занимал должность заместителя председателя правления "Генбанка". В структуре банка он отвечал, в частности, за информационную безопасность, управление рисками и связанные с ними направления работы.

В публичном пространстве Ларин преимущественно выступал в качестве эксперта по вопросам кибербезопасности банков и импортозамещения технологий.

"Генбанк" – российское финансовое учреждение, работающее преимущественно в оккупированном Крыму. Он является одним из двух крупнейших банков на полуострове и опорным банком правительства РФ.

Штаб-квартира "Генбанка" расположена в Симферополе. Он обслуживает частных клиентов, бизнес и государственные структуры.

Таким образом, погибший Ларин был одним из топ-менеджеров российского банковского учреждения, вовлеченного в финансовую деятельность на временно оккупированной территории Украины.

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