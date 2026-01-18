В ДТП с участием кортежа Адама Кадырова погиб человек – медиа

В ДТП с участием кортежа сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама погиб один человек. Также в результате аварии, которая случилась в Грозном 16 января, есть травмированные кроме Кадырова-младшего.

Об этом редакции "Кавказ.Реалии" (проект "Радио Свобода") сообщил источник в регионе. По его словам, в больницу в Грозном после аварии госпитализировали четырех человек с травмами, среди них был и сам Адам Кадыров.

Кроме того, в медицинской помощи нуждались еще около 18-20 человек, в основном это были люди из кортежа. Как говорит собеседник медиа, что серьезных травм у большинства из них не было, и к утру пациентов выписали.

О погибшем сообщил также представитель оппозиционного движения NIYSO. По его словам, пока точно не известно, идет ли речь о водителе другого автомобиля или о человеке из кортежа.

В то же время "Новая газета Европа" пишет, что в результате аварии погиб водитель автомобиля, с которым столкнулась машина из кортежа Кадырова-младшего. По данным издания, ДТП произошло после того, как водитель главной машины кортежа проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке.

Сильно пострадала головная машина, в которой находились сын Кадырова и его трое охранников. За рулем был начальник охраны 18-летнего Адама Кадырова – Апти Ирасханов, племянник министра МВД по ЧР Аслана Ирасханова.

Однако, по словам одного из врачей, которые процитировал собеседник газеты, "сын Кадырова и его охранники больше пострадали от подушек безопасности в своих дорогих иномарках, а вот простым людям в машине, в которую они врезались со всей дури, повезло меньше".

В следственном комитете Чечни ни вечером в пятницу, ни на следующий день не было зарегистрировано ДТП с участием Адама Кадырова в книге учета заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

"Скорее всего, уголовное дело, как всегда бывает в таких случаях, заводить никто не даст, то есть расследования и наказания виновных опять не будет", – считает источник.

Что известно о ДТП в Грозном

Кортеж сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – 16 января устроил ДТП в Грозном. Есть много пострадавших, а сам "наследник престола" попал в больницу в тяжелом состоянии. Его транспортировали медицинским рейсом в Москву.

Как сообщили в сети, кортеж Адама Кадырова передвигался по Грозному на большой скорости. Машина двигалась за машиной, когда первая машина внезапно наткнулась на препятствие. В результате машины на скорости начали влетать друг в друга.

Подконтрольные кадыровскому режиму чеченские СМИ на следующий день после ДТП с участием Адама Кадырова не подтверждали и не опровергали его госпитализацию.

Очевидцы из медучреждения сообщали, что состояние Адама Кадырова после ДТП было настолько тяжелым, что "его трудно было узнать".

Вскоре после инцидента из Грозного в Москву вылетели несколько самолетов, среди которых – частный джет семьи Кадыровых и так называемый "летающий госпиталь". Оппозиционные источники связывали это с необходимостью получения медицинской помощи в столичных клиниках.

Борт главаря кадыровских боевиков оставался во Внуково, а самолет МЧС перенаправили в Жуковский. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что ночью медицинский вертолет заметили над Боткинской больницей.

Впоследствии там писали, что транспортированный в Москву Адам Кадыров находится в Боткинской больнице, и его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за неделю до ДТП Адам Кадыров публично заявлял, что готов "лично доставить" президента Украины Владимира Зеленского в Грозный "для суда", если получит такой приказ. Эти заявления широко тиражировались в кремлевских пропагандистских СМИ как свидетельство его "мужества и готовности к большой политике".

