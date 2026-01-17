'Было трудно узнать': всплыли данные о состоянии Адама Кадырова после ДТП и причинах аварии

В российских оппозиционных медиа появились подробности ДТП, в которое попал Адам Кадыров – сын главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики. По словам очевидцев, состояние пострадавшего после аварии оценивали как критическое, а причиной инцидента могла стать потеря управления на высокой скорости.

Авария произошла на Старопромышленном шоссе в Грозном – неподалеку от ресторана и дома торжеств "Сафия" , расположенных в так называемом Путинском районе города. Об этом сообщили в Telegram-канале "Можем объяснить".

По предварительной версии, автомобиль Адама Кадырова двигался в составе кортежа, когда из-за препятствия на дороге и превышения скорости произошло столкновение нескольких машин. Авто, в котором находился Кадыров-младший, могло врезаться в отбойник, что и спровоцировало цепное ДТП.

Вероятно, его машина двигалась первой, а жители района видели густые клубы дыма на месте аварии. Очевидцы из больницы сообщили, что состояние Адама Кадырова после ДТП было настолько тяжелым, что "его трудно было узнать".

Вскоре после инцидента из Грозного в Москву вылетели несколько самолетов, среди которых – частный джет семьи Кадыровых и так называемый "летающий госпиталь". Оппозиционные источники связывают это с необходимостью получения медицинской помощи в столичных клиниках.

Также отмечается, что Адам Кадыров часто передвигается в сопровождении детей других влиятельных чеченских чиновников. Кортежи являются не только демонстрацией статуса, но и способом обезопасить себя, учитывая напряженное отношение части населения к представителям региональной власти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что подконтрольные кадыровскому режиму чеченские СМИ на следующий день после ДТП с участием Адама Кадырова не подтверждают и не опровергают его госпитализацию. "Летающий госпиталь" МЧС РФ, где находится сын Кадырова-старшего, вылетел в Москву.

