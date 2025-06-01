В Брянской области второй раз за день подорвали железную дорогу: детали

На Брянщине (РФ) второй раз за сутки произошел взрыв на железной дороге. Утром в воскресенье, 1 июня, около 11:00 ЧП произошло на перегоне между станциями "Унеча" и "Жеча".

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Один из пропагандистских Telegram-каналов утверждает о "диверсии". Мол, "неизвестные подорвали железнодорожный путь" как раз в тот момент, когда там проезжал путеизмерительный поезд (он предназначен для контроля состояния рельсовой колеи под динамической нагрузкой).

"Состав повреждений не получил, пострадавших нет", – утверждает вражеский источник.

Ранее того же дня перед поселком Выгоничи Брянской области РФ произошел обвал автомобильного моста, когда под ним проезжал пассажирский поезд. РосСМИ заявили о семи погибших и примерно 35 раненых. Пропаганда обвинила в инциденте Украину.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Курской области железнодорожный мост с "товарняком" упал на автомобильную дорогу под ним. Заявлялось об одном потерпевшем (машинисте поезда).

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 30 мая в городе Тайшет Иркутской области России вспыхнул масштабный пожар в локомотивном депо. Пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров.

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