Украинские дроны повредили электроподстанцию 'Фроловская' в Волгоградской области: зафиксирован пожар

Вечером в понедельник, 3 ноября, в России дронами была атакована электроподстанция "Фроловская" в Волгоградской области. Через нее проходит линия 500 кВ "Волжская-Восточная", по которой передается электричество от Волжской ГЭС в Липецкую, Рязанскую и Московскую области РФ.

Объект был поврежден, вспыхнул пожар. Соответствующие кадры россияне публиковали в социальных сетях.

"Волгоградская область, г. Фролово, атакована ПС "Фроловская" 500 кВ. Основная функция подстанции "Фроловская" – это преобразование и распределение электрической энергии между линиями электропередачи различных классов напряжения", – сообщает OSINTsupernova+.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал массированную атаку дронов на регион. В то же время он утверждает, что на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание якобы в результате падения обломков БПЛА.

"Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23:30 пострадавших и разрушений нет", – заявил Бочаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области России вечером 3 ноября пожаловались на атаку украинских БПЛА. Прилет был по электроподстанции в городе Рыльск, десятки тысяч местных жителей остались без света.

