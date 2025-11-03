В Рыльске на Курщине взорвалась подстанция: три района РФ присоединились к графикам отключения света

В Курской области России вечером 3 ноября пожаловались на атаку украинских БПЛА. Прилет был по электроподстанции в городе Рыльск, десятки тысяч местных жителей остались без света.

Видео дня

Обстрел подтвердили власти региона. Губернатор Курщины Александр Хинштейн в соцсетях заявил: "В Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения".

Он заявил, что электричество пропало в Рыльском районе (свыше 16 тысяч потребителей), плюс в Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции.

Жителям страны-агрессора пообещали, что их энергетики начнут ремонт "в самое ближайшее время".

Некоторые вражеские Telegram-сообщества заявляли, что по подстанции попали по меньшей мере четыре беспилотника.

Как писал OBOZ.UA:

– В воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там было слышно работу противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

– В Генеральном штабе ВСУ подтвердили эту операцию. БПЛА Сил обороны попали в районе установки ЭЛОУ АВТ-6 комплекса нефтеперерабатывающих сооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!