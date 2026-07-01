Украинские дроны атаковали Омск, преодолев расстояние около 2700 км: первые подробности. Фото и видео

В среду, 1 июля, украинские дроны в очередной раз проникли на территорию страны-агрессора. Под ударом оказался Омск – город, расположенный почти в 3 тыс. км от границы с Украиной.

Видео дня

Жители сообщали о взрывах и дыме. Об этом пишет Telegram-канал "Exilenova+".

Что известно

По имеющейся информации, из-за атаки дронов в Омске объявили воздушную тревогу. В частности, местный губернатор Виталий Хоценко сообщил об опасности в 14:00.

Местные жители рассказали, что в областном центре раздались взрывы. Также очевидцы сообщали о задымлении в одном из районов.

Позже российские паблики сообщили, что в Омской области из-за угрозы БПЛА были эвакуированы все медицинские учреждения.

"Все медицинские учреждения в регионе приступили к эвакуации, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Главные врачи получили сигнал от ТЦМК (территориального центра медицины катастроф), действуют в соответствии с инструкцией", – отметили в ведомстве.

Какова вероятная цель атаки

Стоит отметить, что в Омске, расположенном более чем в 2500 км от украинской границы, работает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Омский НПЗ.

Предприятие ежегодно производит около 21 млн тонн нефтепродуктов и входит в структуру "Газпромнафты". Эта же компания также владеет Московским НПЗ.

Напомним, ранее российское оппозиционное издание сообщало, что украинские дроны-камикадзе атаковали не менее 24 из 33 российских нефтеперерабатывающих заводов, мощностью более 1 млн тонн нефти в год. При этом из всех крупных комплексов ударам избежали только два: за пределами зоны атак остались лишь Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за последние две недели украинские беспилотники трижды атаковали российские центры космической связи в Московской и Владимирской областях. В ночь на 22 и 30 июня под удары попали комплексы "Дубна" и "Владимир", а 24 июня украинские БПЛА атаковали ЦКС в Гусь-Хрустальном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!