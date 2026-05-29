Учат языку уровня 'грамотных европейцев': всплыли подробности о сыновьях Путина и Кабаевой

Общих детей российского диктатора Владимира Путина и бывшей олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой – Ивана и Владимира воспитывают многочисленные иностранные гувернантки. Ребята изучают английский и немецкий языки уровня "грамотных европейцев".

Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории". В то же время остается неизвестным, на каком уровне дети главы Кремля овладевают родным языком, ведь, по имеющейся информации, среди педагогического состава есть только одна преподавательница русского.

Как воспитывают сыновей Путина и Кабаевой

По данным расследования, которое основывается на источниках с доступом к переписке по найму персонала, Владимир Путин и Алина Кабаева привлекают десятки иностранных гувернанток и воспитателей для обучения и ухода за своими сыновьями – Иваном 2015 года рождения и Владимиром, который родился в 2019 году.

Из утечек информации следует, что за последние восемь лет в семье работали около 20 иностранных гувернеров и гувернанток из Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии, Германии, Австрии и Ирландии. Нанимать иностранный персонал начали еще в 2017 году, когда старшему сыну не исполнилось и двух лет.

"Уже в 2018 году он занимался английским, немецким и музыкой. Гувернантки не только преподавали, но и заботились о ребенке. В частности, следили за тем, чтобы он выполнял все гигиенические процедуры", – говорится в сообщении.

Обычно в определенный период с ребенком одновременно работали примерно 4– 6 человек. Их задачей было создание языковой среды и привлечение к обучению в игровой форме. Гувернанткам ставили требование формировать у ребенка свободное владение языками на уровне "образованного европейца".

Во время рождественских праздников Иван, по данным источников, исполнял песни на немецком языке, а также читал детские книжки про оленя Рудольфа и изготавливал сани для Санта-Клауса.

"Неясно, уделялось ли такое же внимание изучению русского. Среди всех гувернанток Ивана была только одна русская учительница. Она преподавала музыку, знакомила мальчика с произведениями Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова", – отметили "Важные истории".

В 2019 году персонал начали ориентировать на подготовку мальчика к обучению в школе, однако подтверждений того, что дети российского диктатора посещают обычную общеобразовательную школу вместе с другими детьми, до сих пор нет.

Позже иностранных гувернанток начали привлекать и к воспитанию младшего сына – Владимира.

Как организован наем персонала для детей Путина и Кабаевой

Организацией найма иностранных специалистов для детей Путина и Кабаевой, по имеющейся информации, занимаются двоюродные сестры гимнастки – Олеся Федина и Екатерина Головачева. Федина выполняет роль представительницы семьи и передает пожелания по воспитанию, тогда как Головачева отвечает за финансовые и организационные вопросы.

При этом имена родителей детей гувернанткам не раскрывают.

Собеседования с кандидатами проводит 78-летняя Ирина Тарасова, бывшая сотрудница структуры Госпогрансобственности.

"Наниматели уделяли особое внимание здоровью работников, они должны регулярно проходить обследование, а в случае выявления заболеваний их отправляют на лечение или могут отказать в работе", – отмечается в сообщении.

Работодатели обеспечивают каждому сотруднику отдельную комнату, а также индивидуальный санузел с душем, покрывают расходы на телефонную связь, газ, электроэнергию и интернет. Предположительно, гувернантки проживают неподалеку от президентской резиденции на Валдае, при этом самостоятельно покидать пределы "семейного комплекса" им запрещено. Во время переездов семьи в резиденцию в Сочи персонал сопровождает их.

Расходы на оплату труда преподавательниц, по имеющимся данным, составляют сотни тысяч долларов в год.

Напомним, ранее росмедиа рассказывали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же им начинают подбирать преподавателей для общеобразовательных предметов.

Как сообщал OBOZ.UA, также известно, что дети российского диктатора живут под прикрытием. В частности, Иван и Владимир в документах носят фамилию Спиридонов.

