Участвовали в войне против Украины: осинтеры идентифицировали генералов КНДР, которые присутствовали на параде в Москве 9 мая. Фото

На параде в Москве 9 мая присутствовали генералы Северной Кореи, которые причастны к войне в Украине. OSINT-аналитики смогли идентифицировать пятерых северокорейских генералов, которые были связаны как с разведкой, так и с Генеральным штабом КНДР.

Видео дня

Об этом говорится в заметке Korea Defense Blog в Bluesky. В частности, на параде присутствовал заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Ким Ён Бок, который первым среди северокорейской делегации пожал руку российскому диктатору.

Он также возглавляет 11-й штурмовой корпус Корейской народной армии, где размещается значительная часть сил специального назначения, которая также участвует в войне против Украины.

Вторым идентифицированным северокорейским представителем был начальник Главного бюро разведки КНДР генерал-полковник Ли Чан Хо, войска под командованием которого также были развернуты на территории России для войны против Украины.

Войска разведки развернуты в каждом батальоне и обеспечивают поддержку морального состояния и веры в обязательность войны против Южной Кореи.

Третьим был генерал-лейтенант, глава министерства обороны, имя и фамилию которого не удалось узнать.

Двое других северокорейских генералов связаны с Главным оперативным управлением. Первый – начальник 525-го батальона специального назначения, которое ответственно за проведение диверсионно-разведывательной деятельности, направленной на ликвидацию южнокорейского правительства. Известна лишь его фамилия, Ким.

Вторым представителем Главного оперативного управления Генерального штаба и последним генералом на параде был генерал-майор Шин Гим Чхоль. Согласно информации украинской разведки, именно он является ответственным за развертывание и командование северокорейскими войсками в войне против Украины.

Аналитик отметил, что трое из пяти северокорейских генералов были идентифицированы Главным управлением разведки Украины еще в ноябре 2024 года, а их имена были использованы в докладе Украины в ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, во время парадов в России 9 мая государство-агрессор продемонстрировало свои БПЛА, а также антидронные адаптации техники, которые применяются в войне против Украины. Официальные лица преподносят это как форму определенной "победы" на "СВО".

Тем временем подполковник ВСУ Сергей Мисюра заявил, что парад 9 мая в Москве показал серьезные проблемы в России, которая уже более трех лет ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины. В частности, он показал трудности с производством военной техники в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!