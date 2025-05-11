Маета с перемирием

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В Москве отметили 9 мая. Юбилейное 80-е торжество выхолощенного до невозможности путинскими холуями праздника проходило хоть и помпезно, но без большой идеи. Все довольно стандартно, обыденно. У Путина параду были отведены две задачи. Первая дать хоть какую-то объединяющую идею массам, вторая – показать, что Россия не в изоляции находится, а у нее есть свой круг общения.

Задача номер один была вшита в праздничную речь Путина. Ее главные идеи включают напоминание о достижении победы над нацизмом с помощью всеобщей мобилизации и тотальной милитаризации советского общества. Все было брошено на войну, и никто не мог от нее уклонится или куда-то ускользнуть. Тем не менее, из речи исчезли Киев и Минск, как важнейшие битвы ВОВ, зато упомянут Мурманск – отсылка к бушующей войне в Заполярье и Арктике. Идея Трампа с Гренландией дала свои плоды – РФ готовится перенести часть ресурса из восточноевропейского театра боевых действий на Север.

Далее следует тезис про общероссийское единство – вся страна якобы поддерживает участников вторжения в Украину. Путин в них узрел новых ветеранов, ведь подлинных участников боевых действий 1941-1945 гг. осталось 7 тысяч, и многим из них за 90 лет. Показывать нечего, на этом пиар не сделаешь.

Одновременно, по опросам Левада о правильном пути развития говорят только 69% опрошенных. Рост цен, инфляция, экономический упадок, несменяемость Путина у руля, который и не думает о преемниках, ведут страну к усилению внутренних противоречий. В указанные тренды совсем не вписывается концепт тотальной милитаризации имени Белоусова. Последний знает о пробелах в военных планах Кремля, отставании в производстве оружия, а потому вместе с Нарышкиным предлагают взять паузу в войне. Против них выступает Патрушев, который склоняет Путина применить вундерваффе "Орешник".

Россия себя видит не только наследницей "великой победы", но еще и несокрушимой преградой от нацизма, русофобии и антисемитизма. Вот только кого защищает сея преграда совершенно не ясно. Неужели Азию, а конкретнее Китай, чей лидер был гвоздем программы на Красной площади.

Здесь следует вернутся к теме международного положения России. МИД из кожи вон лез для обеспечения международной массовки. Результат оказался очень-очень жиденьким. То ли угроза удара украинскими дронами по Кремлю возымела эффект, то ли в действительности у РФ продолжается режим одиночного плавания. Визитеры к Путину оказались родом из стран, которые в победе во Второй Мировой войне в Европе имеют очень отдаленное отношение. Китай, Бразилия, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Мьянма, Зимбабве, Папуа-Новая Гвинея и прочие Конго – это десант для статистики, а не для символизма или увековечивания памяти. Интересно сколько каждому из них их в Кремле отслюнявили за участие в действе? Счет идет на сотни миллионов долларов помощи понаехавшим гостям бездонного Глобального Юга.

Из-за прямых и косвенных издержек на войну Россия достаточно сильно подорвала свои внутренние возможности для регенерации. Потому сейчас вероятно может возобладать позиция о необходимости тактико-стратегической паузы в войне. Наиболее благоприятный момент в виде 100 дней Трампа прошел, и теперь остается запрыгивать в ушедший поезд. Украина давно привержена к идее не перемирий-однодневок, а как минимум к 30-дневному режиму тишины для запуска обстоятельных переговоров.

В российском руководстве хотят перемирие выкрутить под себя, отрезав сражающуюся Украину от иностранной военной помощи. Едва ли подобный сценарий возможен после субботнего визита европейских лидеров в Киев. Да, у Путина похоже пока руки чешутся продолжать войну, ведь поставленная реальность совершенно неопределенна.