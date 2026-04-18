США еще на месяц продлили разрешение покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, находящиеся на танкерах в море. В Москве уже начали праздновать новые уступки со стороны "геополитичекого противника".

В частности, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев размечтался о доходах от продажи 100 млн баррелей нефти и вспомнил про "поджигателей войны". Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Что известно

Сразу несколько постов о разрешении США другим странам временно покупать российскую подсанкционную нефть написал Дмитриев. При этом для выражения своей радости он почему-то выбрал Telegram, который с начала апреля не очень успешно пытаются заблокировать российские власти для жителей РФ.

В своих постах Дмитриев заявил о "ключевой" роли российских энергоресурсов для мировой экономики. Радость от ослабления ограничений на ее продажу он сопроводил тезисом о "неэффективности" санкций против агрессора.

"Многие страны, включая США, всё лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны", – написал переговорщик российского диктатора Владимира Путина.

Далее он назвал ЕС и Великую Британию "поджигателями войны" – и сделал это в манере, более свойственной первому заместителю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

"Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии", – выдал Дмитриев.

Он также сделал репост публикации Reuters в изложении российских пропагандистов, отмечающей, что решение Вашингтона подорвет усилия Запада по лишению РФ денег на продолжение агрессии против Украины и "вызовет разногласия между союзниками" (США и европейскими государствами).

"Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути", – начал считать еще не полученные прибыли Дмитриев.

Тем временем Украина продолжает накладывать собственные кинетические санкции на нефтегазовую отрасль агрессора. После многочисленных ударов по экспортной инфраструктуре РФ, в частности портах на Балтийском море, Силы обороны на время переключились на выведение из строя российских НПЗ. В ночь на 18 апреля очередной такой завод был поражен в Новокуйбышевске Самарской области.

Как писал OBOZ.UA, 16 апреля в российском Туапсе был атакован НПЗ. На предприятии загорелись резервуары с нефтью.

Позже в тот же день поражение подтвердили в Генштабе. завод обеспечивал топливом армию РФ.

К ночи 18 апреля пожар на НПЗ россиянам потушить так и не удалось.

