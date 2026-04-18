В Туапсе вторые сутки не могут потушить пожар на НПЗ после атаки Сил обороны Украины. Фото и видео

По состоянию на вечер 17 апреля масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край РФ) продолжался. Украинские дроны атаковали этот объект в ночь на 16 апреля, то есть на вторые сутки ликвидации российские пожарные не смогли потушить огонь.

Россияне публиковали видео и фото пожара в интернете. Они свидетельствуют, что БпЛА попали точно, вызвав серьезные повреждения.

Интересно, что некоторые упоминали о том, что это последствия "СВО". В одном из сообщений автор выбрал специфическое музыкальное сопровождение с призывом: "Пусть кончается война".

"Туапсе вторые сутки пылает после встречи с "санкционными" БпЛА СОУ. Россияне пишут: "Пусть кончается война", – но у Путина не работают социальные сети без VPN, и он их не видит", – пошутил автор Telegram-канала Exilenova+.

Также местные жители делились кадрами с пляжей – там из-за разлива нефтепродуктов (ведь НПЗ расположен у моря) вода покрылась пятнами.

"Кроме черного неба – еще и режим черного моря. Вот пятна. Достаточно большие", – жаловался россиянин, который снимал набережную.

В другом ролике тот же мужчина показал задымленное небо. "Страшно за свой город", – заявил житель государства-агрессора.

Что известно об обстреле

Взрывы в город Туапсе прогремели ночью 16 апреля. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть" и расположенныйв районе морского порта.

В Генеральном штабе ВСУ (а также источник в СБУ) подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский".

Этот НПЗ является ключевым звеном в цепочке поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) для группировок войск, действующих на южном направлении и в оккупированном Крыму. Завод способен производить топливо, необходимое для бронетехники и авиации. Повреждение таких объектов напрямую влияет на мобильность войск.

Как писал OBOZ.UA, в российском Белгороде, в четверг, 16 апреля беспилотники атаковали подстанцию "Южная", в результате чего в части города исчезла электроэнергия. В среду также прогремели взрывы вблизи от Валуек, где пострадали склады горюче-смазочных материалов.

