Женщина из села Бражное, что в Красноярском крае, поделилась тем, как она справляется с космическими счетами за коммунальные услуги. Пенсия – 15 тысяч рублей, а платежки на почти 100 тысяч.

Но деньги есть, ведь двое ее сыновей уже погибли на войне в Украине. Соответствующее видео появилось в российских Telegram-каналах.

"Мне снова пришло 97 700 рублей", – говорит она. Несмотря на эту огромную сумму, женщина отмечает: "Ну, у меня погибло двое сыновей, деньги есть, я оплатила эти сто тысяч, чтобы больше ко мне не прикапывались".

"Как жить дальше – не знаю", – добавляет женщина, которая в буквальном смысле отдает последнее за коммуналку.

На Северском направлении, где продолжаются активные боевые действия, Россия бросила в атаку по меньшей мере 14 раненых солдат, которые должны были быть списаны из армии из-за травм. Среди них – военные с тяжелыми повреждениями: нерабочие руки, титановая пластина в черепе, энцефалопатия, и даже передвигающиеся на костылях.

Большие потери российских оккупационных войск в войне с Украиной привели к новому витку "беспредела", как это называют сами оккупанты, в армии страны-агрессора. Избегая масштабной мобилизации, Кремль дал отмашку на "жесткие меры", и теперь даже инвалидов массово отправляют в мясные штурмы. В последнее время в российском сегменте Telegram появляется все больше сообщений и об исчезновении военнослужащих, у которых произошел конфликт с командирами.

