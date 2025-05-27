У Кадырова 'сломался голос'? Главарь Чечни опубликовал странное видео на фоне слухов о тяжелой болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые обнародовал видеообращение, в котором его собственный голос заменил дикторский. Эта ситуация лишь подтвердила слухи о его серьезных проблемах со здоровьем - о которых ходят разговоры уже несколько лет.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В новом ролике Кадыров появляется в кадре, но текст за него читает профессиональный диктор. Подобное произошло впервые - и это не случайность, отмечают журналисты, которые регулярно следят за публичными выступлениями главаря Чечни.

Интересно, что озвученное видео посвящено именно слухам о его здоровье. В кадре Кадыров говорит чужим голосом о болезни и смерти. При этом он не опровергает слухи о болезни.

"Болезнь и смерть - это путь каждого человека. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не заберет ни одного дня", - говорит он.

На предыдущем видео от 22 мая Кадыров лично инспектировал стройки в Грозном, однако выглядел уставшим, говорил отрывисто и очень тихо. Это лишь усилило впечатление о его неудовлетворительном состоянии.

По данным "Новой газеты Европа", Кадыров уже несколько лет борется с тяжелыми диагнозами. Еще в 2019 году у него якобы обнаружили некроз поджелудочной железы, а в 2022-м - признаки почечной недостаточности. В сентябре 2023-го он попал в больницу с острой дыхательной недостаточностью. По информации издания, причиной могла стать передозировка транквилизатора. А уже в 2025-м он впервые не поехал на плановый осмотр в Москву, а лег в частную клинику "Аймед" в Грозном - учреждение принадлежит его жене Медни Кадыровой.

Чеченский правозащитник Муса Ломаев считает: такая форма обращения - это сигнал о завершении политической эпохи Кадырова.

"Ссылка этого текста мне лично говорит о том, что Рамзан Кадыров окончательно принял реальность: его эпоха закончена, и он ждет милости со стороны федерального центра", - отметил он.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. В частности, он попросил, чтобы его уволили с должности и взамен нашли другого кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что отношения между главой Чечни и российским диктатором Владимиром Путиным в последние месяцы ухудшились на фоне конфликта с Кремлем. Тяжелобольной Кадыров тайно от Москвы пытался получить гарантии безопасности для своей семьи в мусульманских странах Ближнего Востока, однако ФСБ быстро узнала об этом и сообщила Путину.

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