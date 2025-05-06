'У другого будет новое видение': Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. В частности, он попросил, чтобы его уволили с должности и взамен нашли другого кандидата.

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Об этом чеченский диктатор сообщил во время разговора с журналистами, передают российские СМИ. Кадыров выразил надежду, что его решение поддержат.

"Я также слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – подчеркнул чеченский лидер.

Стоит отметить, что СМИ неоднократно обсуждали состояние здоровья Кадырова, которое вызывает все больше вопросов. Поэтому, вероятно, вопрос наследника стал для него важным, и диктатор Чечни склоняется к выбору среди своих детей, где его сын, 17-летний Адам, является явным фаворитом.

Напомним, в конце марта Адам Кадыров стал куратором управления МВД в республике. Таким образом, на сегодня несовершеннолетний сын главы Чечни занимает пять руководящих должностей в силовых структурах и военных формированиях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что отношения между главой Чечни и российским диктатором Владимиром Путиным в последние месяцы ухудшились на фоне конфликта с Кремлем. Тяжелобольной Кадыров тайно от Москвы пытался получить гарантии безопасности для своей семьи в мусульманских странах Ближнего Востока, однако ФСБ быстро узнала об этом и сообщила Путину.

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