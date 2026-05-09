Служба безопасности Украины "поздравила" россиян с 9 мая, разместив на ряде сайтов видеоролики с неожиданным финалом. Сначала видео выглядели как реклама российских спецслужб, однако в конце содержали обращение от СБУ и призывы к сопротивлению.

Россияне ожидали увидеть пафосный ролик о чекистах, однако вместо этого получили советы от СБУ. Жители страны-агрессора, которые уже получили поздравления от украинской спецслужбы публикуют кадры в сети.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский официально разрешил стране-агрессору России провести парад в Москве 9 мая 2026 года. Во время него украинские военные не будут атаковать территориальный квадрат Красной площади.

Как сообщал OBOZ.UA, после приказа ВладимираЗеленского о разрешении провести парад в Москве, у россиян началась настоящая истерика, они заявляют, что еще никогда не испытывали такого унижения и обвиняют в этом кремлевского главаря Путина. А представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ Зеленского, краснел от стыда.

