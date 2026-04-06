Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 апреля, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Во время разговора кремлевский чиновник заявил, что для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке США должны отказаться от ультиматумов и вернуться к переговорам.

Об этом сообщает телеканал SkyNews. В разговоре Москва возложила ответственность за возможность мирного урегулирования на Вашингтон.

Что известно

Российский МИД заявил, что США должны "сделать свой вклад" для того, чтобы предотвратить боевые действия. Кремль считает, что для этого Белый дом должен выполнить следующие условия:

полностью отказаться от "языка ультиматумов" в общении с Тегераном и другими участниками переговоров;

в общении с Тегераном и другими участниками переговоров; вернуть ситуацию исключительно в"переговорное русло".

Также министры уделили внимание работе в ООН. Москва и Тегеран выразили опасения относительно возможных решений Совбеза, которые инициируют союзники Вашингтона.

Они призвали избегать любых действий на международной арене, которые"могли бы подорвать шансы" на политическое урегулирование. Фактически, РФ и Иран пытаются заблокировать жесткие резолюции или санкции, которые готовятся в ответ на последние атаки дронов со стороны КСИР.

Говорник отмечает, что Москва до сих пор выступает "геополитическим адвокатом" Тегерана на международной арене. Призыв к США свидетельствует опопытках Кремля перехватить инициативу в дипломатии, пытаясь вывести своего союзника от международной изоляции.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения нескольких членов правительства. Вероятные кадровые перестановки так или иначе связаны с войной на Ближнем Востоке, поскольку глава Белого дома все больше разочарован политическими последствиями конфликта с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер заявил о возможных новых атаках на инфраструктуру Ирана, в частности мосты и электростанции. Это может стать продолжением уже проведенных операций против военных объектов КСИР, поскольку армия США, несмотря на предыдущие удары, еще не использовала весь свой потенциал.

