Тестировал болид F1 и прятался от бунта Пригожина: журналисты выяснили, где находится 'запасной аэродром' Путина. Фото и видео

Аэродром "Хотилово-2" является одной из главных военных авиабаз, которые прикрывают российскую столицу с запада. Он расположен в Тверской области всего в 50 километрах от резиденции диктатора Владимира Путина на Валдае – 16 лет назад глава РФ устроил себе там тест болида "Формулы-1".

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С тех пор эта база стала одним из пристанищ президентского авиаотряда. Она регулярно оказывается связанной с самыми значимыми эпизодами российской и мировой политики. Об этом сообщает расследовательский проект "Система" "Настоящего Времени" и "Радио Свобода".

Недавно на авиабазе появилась башня с "Панцирем" – аналогичная тем, что окружают закрытый комплекс Путина на озере Валдай. Туда летают самолеты минобороны РФ, которые потом доставляют военных и технику в Ливию и Мали. Истребители, которые базируются на "Хотилово-2", участвуют в "гибридной войне" с ЕС.

В 2017 году в Хотилово провели новую железнодорожную ветку и построили станцию – примерно в то же время такие станции появились рядом с другими резиденциями Путина. Именно туда российский диктатор, по одной из версий, бежал от мятежа Евгения Пригожина, и там же потом был сбит самолет основателя ЧВК "Вагнер".

Путин и Формула-1

Владимир Путин осенью 2010 года провел несколько часов за рулем болида команды Renault, что широко освещали российские медиа. На сайте правительства уточнялось, что происходило все это на "специально обустроенной трассе в Ленинградской области".

Однако в соцсетях сразу заметили, что "обустроенная трасса" похожа на аэродром, а в кадр попадают стоящие на перроне самолеты. "Да это Хотилово!", "В натуре Хотилово, глиссаду вон видно, трансконы и СКП-1", – определили служившие на авиабазе бывшие военные.

Геолокацию удалось подтвердить и с помощью видео, снятого во время пресс-тура на базу семь лет спустя.

Незадолго до приезда Путина взлетно-посадочную полосу на авиабазе "Хотилово-2" залили бесшовным монолитным бетоном, сделав ее пригодной для гоночной машины.

"Хотилово-2" – не рядовой аэродром

Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Владимир Путин из-за опасений за свою безопасность все чаще стал пользоваться специальным президентским поездом – его, в отличие от самолета, невозможно увидеть на радарах и трекинговых сайтах.

К тому моменту для него уже построили несколько персональных станций. Одна такая станция и новая железнодорожная ветка были построены в 2017 году недалеко от Валдая, рядом с авиабазой "Хотилово-2". Новые пути ответвлялись в ее сторону от станции Куженкино Бологое-Полоцкой железной дороги.

Строительство новой ветки, по которой от авиабазы можно доехать как до города Бологое, так и до резиденции Путина на Валдае, попало на фотографии, сделанные одним из рабочих во время возведения нового железнодорожного моста рядом с аэродромом через реку Шлина.

За 10 лет до этого "Хотилово-2" стал аэродромом совместного базирования. С 2007 года, как следует из постановления правительства РФ, он обслуживает и самолеты Специального летного отряда "Россия", перевозящего президента, первых лиц государства и их гостей.

"Неизвестно, пользовался ли этой железнодорожной веткой сам Путин, но по ней точно ходят составы, доставляющие на авиабазу военных – хотя официально Минобороны о строительстве железной дороги не сообщало. В ноябре 2017 года, сразу после того, как новая дорога от Куженкино до Хотилово была введена в строй, по ней уже ехали вагоны с военными. Путь одного из них, начавшийся в Волгограде и закончившийся на авиабазе, Радио Свобода смогло проследить по фотографиям в социальной сети "ВКонтакте", – сказано в сообщении.

Кто летает на аэродром

В Хотилово базируются две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одна эскадрилья модернизированных истребителей Су-27СМ, которая с 2019 года перевооружается новейшими российскими истребителями Су-35С.

Российские вооруженные силы используют "Хотилово-2" не только как базу авиации ПВО. Аэродром принимает стратегические бомбардировщики, кроме того, им регулярно пользуются самолеты Минобороны, которые потом доставляют грузы и личный состав в Сирию и страны Африки.

Достоверных примеров, когда "Хотилово-2" принимало гражданские борты, относительно немного. Так, 20 июня 2022 года здесь приземлился и почти сразу улетел обратно в Минск "Боинг-737" авиакомпании "Белавиа", ставший всемирно известным из-за своей ливреи с рекламой игры World of Tanks. Цель этого полета "танколета" до сих пор неясна: Александр Лукашенко в этот день осматривал сорта озимого ячменя во время рабочей поездки в Могилевскую область.

В феврале 2023 года на аэродроме в Хотилово побывал бизнес-джет Falcon 8X, принадлежащий "Русэйру", частной авиакомпании, связанной с друзьями Путина братьями Ковальчуками. Кто был на борту, неизвестно. Полет состоялся за два дня до оглашения Путиным очередного послания Федеральному собранию.

Как рассказал медиа местный житель, Путин действительно регулярно пользуется "Хотилово-2", чтобы добираться до своей резиденции на Валдае. По его словам, до строительства железнодорожной ветки президент пересаживался на авиабазе в автомобиль.

"Хотилово-2" и Пригожин

Имя Евгения Пригожина тоже тесно связано с авиабазой "Хотилово-2". По одной из версий, именно сюда после начала мятежа Пригожина экстренно вылетел из Москвы Владимир Путин. Здесь же спустя два месяца разбился самолет с Пригожиным на борту, по одной из версий – сбитый в качестве мести диктатора своему бывшему повару за предательство.

Напомним: вечером 23 июня 2023 года Евгений Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" пересекли границу РФ с оккупированной Луганской областью и вошли в Ростов-на-Дону, окружив основные административные здания. Они требовали отставки министра обороны Сергея Шойгу за неэффективное командование российской армией. Владимир Путин в специальном видеообращении к россиянам утром 24 июня назвал происходящее "изменой", "мятежом" и "ударом в спину".

Пока Пригожин продвигался к Москве, по меньшей мере три самолета летного отряда "Россия" вылетели из российской столицы в сторону Санкт-Петербурга. Два из них, президентские ИЛ-96 с бортовым номером RA-96022 и Ил-96 с номером RA-96021, в районе Твери начали снижение, после чего выключили транспондеры и пропали с радаров недалеко от базы "Хотилово-2". На следующий день оба самолета вновь появились на радарах в районе Тверской области и вернулись в Москву. Был ли на борту одного из этих самолетов Путин – неизвестно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что диктатор оставался в Кремле.

После провала мятежа Пригожин улетел из России в Африку. А уже спустя два месяца, 23 августа, вместе с высокопоставленными командирами ЧВК "Вагнер" он решил вернуться в РФ. В Москве Пригожин пересел в частный самолет Embraer Legacy 600, который должен был совершить рейс в Санкт-Петербург. Около шести часов вечера самолет внезапно начал терять высоту, а в 18:20 разбился у деревни Куженкино, меньше чем в 10 километрах от авиабазы "Хотилово-2".

"Хотилово-2" в наши дни

Сейчас "Хотилово-2" не только служит "запасным аэродромом" для Путина и прикрывает его резиденцию от атак. С ним связана деятельность "Африканского корпуса" минобороны РФ.

Сообщается, что Ил-76 минобороны с бортовым номером RF-78663 9 мая этого года был замечен на "авиабазе Путина", а затем, с 17 по 27 мая, совершил несколько рейсов в Бамако с промежуточными посадками в Сирийской Латакии и в Ливии.

А двумя месяцами ранее несколько челночных рейсов между авиабазой "Хотилово" и аэродромом "Чкаловский" совершил и Ту-154 223 Летного отряда минобороны с бортовым номером RA-85041. Этот летный отряд и, в частности, этот борт, на регулярной основе перевозил российских военных в Сирию и Ливию.

Тем временем с Европой Москва по-прежнему ведет гибридное противостояние. Одним из его элементов являются провокации в воздушном пространстве. Один из самых заметных случаев произошел 19 сентября 2025 года, когда три российских истребителя МиГ-31 с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии. Этот инцидент, по оценкам экспертов, стал самым продолжительным нарушением Россией воздушного пространства НАТО за очень долгое время.

На этом полеты российской авиации над Балтийским морем не прекратились. 22 января над ним были обнаружены два российских истребителя Су-35С и стратегический бомбардировщик Ту-22М3. На этот раз российские самолеты были перехвачены истребителями ВВС Швеции. Поддержку российской операции оказывали и тактические разведывательные самолеты Су-24МР, вылетевшие с аэродрома "Хотилово-2". Они выступали в роли ретрансляторов и находились в воздушном пространстве Беларуси, поддерживая связь с Ту-22М3 и командным пунктом.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в марте вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с комплексами "Панцирь". Общее количество систем противовоздушной обороны вокруг объекта достигло 27.

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