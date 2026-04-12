Вокруг резиденции Путина на Валдае построили 7 новых башен с ПВО. Спутниковые фото

В этом году в марте вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с комплексами "Панцирь". Общее количество систем противовоздушной обороны вокруг объекта достигло 27.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com. Данные также базируются на материалах расследований медиа.

Согласно обнародованным снимкам, строительство всех семи башен для комплексов "Панцирь" начали 17 марта. Часть из них уже оборудовали зенитно-ракетными системами. Системы ПВО размещены вокруг резиденции в два кольца, большего и меньшего радиуса, по аналогии с расположением таких объектов вокруг Москвы.

По данным журналистов, в резиденции на Валдае значительную часть времени проводит Алина Кабаева вместе с сыновьями Путина, а для самого диктатора там создана одна из точных копий его кремлевского кабинета.

Напомним, Россия начала перемещение объектов, связанных с производством ракет, из Москвы и области вглубь страны. Это решение приняли на фоне регулярных ударов украинских дронов по военной и энергетической инфраструктуре РФ. Речь идет о предприятиях госкорпорации "Роскосмос" и других производственных центров, которые теперь планируют разместить в отдаленных регионах, в частности в Сибири и вблизи Урала.

