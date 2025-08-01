Таганрог атаковали дроны: раздались взрывы, над городом кружили боевые вертолеты

В ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Власти города и области, а также военные страны-агрессора официально никак не прокомментировали взрывы в городе, хотя так называемые "военкоры" написали в своих каналах о "большой атаке на город украинских БПЛА".

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Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей. По их сообщениям, в небе над городом слышались звуки работы систем противовоздушной обороны.

Как это было

После серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил о пролете беспилотника непосредственно над Смирновским переулком.

По словам местных жителей, было слышно более десяти взрывов. Так называемые "военкоры" пытались успокоить людей, отмечая, что"российские вертолеты и силы противовоздушной обороны ведут борьбу с ударными беспилотниками противника в небе над городом".

Однако горожане единодушно утверждают, что да, взрывы слышно всем, да, зарево видит полгорода, и нет – ни одного вертолета или хотя бы звуки его двигателя никто не слышал и не видел.

Что предшествовало

Утром 31 июля в российской Пензе пожаловались на атаку украинских дронов. Местные СМИ писали, что целью был местный завод, а также предприятия по производству бытовой техники.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники в Пензе, который активно работает на российский ВПК. Зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул мощный пожар. Об этом нам рассказали собственные источники в СБУ.

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