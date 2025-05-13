'СВО идет по плану': в России в апреле зафиксирован рекордный всплеск смертности

В апреле 2025 года в РФ зафиксировали рекордный всплеск смертности. Число умерших россиян достигло 168 тысяч человек, что зависимо от региона страны-агрессора на 15-40% больше по сравнению с 2024 годом. В сети связали высокую смертность с так называемой СВО, которая, по утверждению Кремля, "идет по плану".

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В частности, российский демограф Алексей Ракша сообщил, что по данным региональных ЗАГСов РФ, в апреле 2025 года число умерших выросло до 168 тысяч человек. Он заметил, что "начиная с 2011 так много в апреле не умирало".

По словам Ракши, нынешний апрель по количеству умерших в РФ, "похоже, очень близок к худшему за десятилетие ковидному апрелю-2021".

В зависимости от региона в РФ умерло на 15-40% больше по сравнению с 2024 годом, когда умерло 143 тыс. человек.

В частности, в Архангельской области рост смертности составил сразу 39,1%, в Астраханской – +24,2%, в Бурятии – +21,4%.

"Это рекорд за последние 15 лет до и после ковида. Похожий всплеск смертности наблюдался только во время пандемии. Но теперь никакой пандемии нет. Казалось бы, причем тут "СВО"?", – пишет антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра".

Пользователи Telegram в комментариях связали всплеск смертности в РФ именно с войной против Украины. Они указывают, что российский диктатор Владимир Путин строит "империю", однако жить в ней будет "некому".

"Алексей Ракша забыл добавить, что молодые парни лежат", "Трупы приехали", "Зачем империя, если жить в ней некому", "Специальная китайская операция", – пишут в сети.

В то же время росСМИ отмечают, что минобороны РФ разработало законопроект об обязательной геномной регистрации военнослужащих, который обязывает контрактников, которые едут на войну против Украины, сдавать образцы ДНК для опознания тел.

Заниматься сбором ДНК будут подразделения МВД РФ; полученный материал будет храниться до достижения военным 70 лет или до установления факта его смерти.