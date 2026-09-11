Стоят в безумных очередях: в российском Санкт-Петербурге новая волна бензинового кризиса после атак на НПЗ. Видео

В России после атак на нефтеперерабатывающие заводы наблюдается новая волна топливного кризиса. Особенно она обострилась в Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и других российских городах.

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Из-за этого на заправках выстроились огромные очереди из десятков автомобилей, а на покупку топлива ввели ограничения. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

В результате атак на НПЗ в Санкт-Петербурге наблюдается новая волна бензинового кризиса. С конца прошлой недели на заправках в городе и области начали выстраиваться очереди из десятков автомобилей. Водители жалуются, что на многих АЗС нет 92-го и 95-го бензина.

Власти города признали, что в регионе вновь начались проблемы с топливом. Там констатировали, что причиной логистических сбоев являются атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого в области фиксируются перебои с поставками топлива на заправки.

Так, в России сообщили, что совместно с крупными нефтяными компаниями разрабатывают специальный режим работы и перераспределяют поставки, но "на небольших заправках напряженность сохраняется".

В связи с этим сообщают о введении ограничений на покупку топлива.

Отмечается, что 23 августа в городе 4,5% АЗС остались без топлива. 10 сентября таких заправок стало 42,9%. По доле АЗС без топлива Петербург сейчас уступает только Челябинску, где бензина нет на 45,5% заправок.

Проблемы с нехваткой бензина в Ленинградской области начали обсуждать в соцсетях ещё в середине августа, когда второй виток топливного кризиса охватил другие регионы России. Однако об очередях на АЗС в Петербурге тогда не сообщалось.

Что предшествовало

В сентябре под атаку БПЛА в Ленинградской области попали нефтеперерабатывающие заводы "НОВАТЕК" в Усть-Луге и КИНЕФ в Киришах.

Так, в ночь на 30 августа украинские дроны атаковали как минимум два региона РФ: Ленинградскую область и Краснодарский край. Под ударом оказались один из крупнейших НПЗ России в Киришах и военный аэродром в Ейске. Пострадавший НПЗ является вторым по мощности в России, он производит моторные топлива, авиационное топливо, дизельное топливо и другую нефтепродукцию и задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Также утром 6 сентября украинские дроны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, а также аэродром "Ростов-на-Дону" в России. На территории обоих объектов были зафиксированы пожары.

В ночь на 8 сентября Саратовская область РФ подверглась очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили о серии громких взрывов, после которых в районе промышленной зоны вспыхнул сильный пожар. Главной целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 11 сентября беспилотники массированно атаковали российский город Саратов. После серии взрывов в городе разгорелись сильные пожары в районе промышленной зоны. В украинском Osint-сообществе предполагают, что беспилотники ВСУ поразили НПЗ и хаб Ozon в российском городе.

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