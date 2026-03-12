Стала пропагандисткой: медиа раскрыли, сколько зарабатывает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль после переезда в Россию

Бывшая руководительница министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль после завершения политической карьеры стала активной пропагандисткой России. Ее публичные заявления все больше становятся похожими на риторику кремлевской верхушки.

В то же время работа на страну-агрессора приносит Кнайсль значительно большие доходы, чем зарплата во время пребывания в должности в правительстве Австрии. Об этом сообщает российское независимое издание The Insider.

Как Кнайсль превратила Россию в источник доходов

Бывшая министр начала регулярно посещать Россию еще задолго до того, как возглавила МИД Австрии. После отстранения от политических должностей в 2022 году она заявляла, что живет всего на 1200 евро в месяц, а после переезда в страну-агрессора создала образ скромной эмигрантки, поселившись в одном из сел в Рязанской области.

Впрочем, по информации издания, финансовое положение бывшего дипломата не столь тяжелое. Ее средний ежемесячный доход составляет около 1,697 млн рублей (примерно 18,5 тысячи евро) – это даже больше, чем она получала на должности министра в австрийском правительстве, где зарплата составляла около 17,8 тысячи евро. Сейчас ее доходы формируются из семи различных источников в РФ.

Кроме того, в 2024 году Кнайсль издала книгу "Реквием по Европе", в которой написала об упадке Европы, где провела большую часть жизни. За это она тоже получила скромный гонорар.

В материале отмечается, что годовой доход бывшей руководительницы МИД Австрии превышает 20 млн рублей. При этом все структуры, с которыми она сотрудничает, прямо контролируются российскими властями или тесно с ними связаны.

Одним из ключевых мест ее работы называют Санкт-Петербургский государственный университет. Кроме того, Кнайсль читает лекции в Рязанском государственном университете и Сибирском федеральном университете, где выступает перед студентами по темам геополитики и нефтяной отрасли.

Пропагандистская деятельность австрийской экс-поселенки

Еще в 2020 году главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян объявила, что Кнайсль станет автором колонок для одного из телеканалов. С тех пор государственный российский вещатель регулярно выплачивает ей значительные гонорары за публикации с резкой критикой Запада.

Так, в июле прошлого года экс-министр МИД Австрии сравнила риторику министра обороны Германии с пропагандой Йозефа Геббельса, после чего уже на следующий день получила на счет более 1,17 млн рублей. В мае она опубликовала материал с утверждением, что санкции и поддержка Украины со стороны НАТО не смогли разрушить российскую экономику, и за это ей перечислили еще более 600 тыс. рублей.

В марте австрийская экс-поселенка значительно активизировала медийную деятельность. Она давала интервью, высмеивала президента Украины Владимира Зеленского и заявляла о якобы победе России в войне.

Российский след в карьере

Известно, что первый визит Кнайсль в Россию состоялся самое позднее в 2014 году. В то время она еще не была политической фигурой и проживала в небольшом австрийском городке Зайберсдорф. Такие путешествия она объясняла обычными туристическими поездками, однако дальнейшие регулярные визиты, в частности в 2016 году и в начале 2017-го, выглядели слишком частыми для обычного туризма.

Переломным для Карин Кнайсль стал 2017 год, когда она возглавила министерство иностранных дел Австрии, хотя и не имела значительного управленческого опыта. Ее назначение состоялось при поддержке лидера ультраправой Партии свободы Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе, который тогда занимал должность вице-канцлера страны. Впоследствии политик был вынужден уйти в отставку из-за скандала, связанного с подозрениями в сговоре с лицом, выдававшим себя за родственницу российского олигарха, а позже получил приговор по делу о коррупции.

Подарок от Путина

Особое внимание к ней привлекла свадьба в 2018 году, на которой присутствовал российский диктатор Владимир Путин. Кроме символических подарков, она получила от него и дорогие серьги с сапфирами, стоимость которых оценивали примерно в 50 тысяч евро.

Оставить этот подарок себе Кнайсль не смогла, ведь в соответствии с австрийскими правилами его передали в государственную собственность, а средств на выкуп тогда не нашлось.

Впрочем, по данным источников, с которыми ознакомилось издание The Insider, к 2025 году на банковских счетах Кнайсль накопилось более 25 млн рублей (примерно 280 тысяч евро) – сумма, которая уже позволила бы приобрести несколько таких украшений.

Как писал OBOZ.UA, ранее сообщалось, что в Австрии хотят лишить гражданства Карин Кнайсль. Причиной стало то, что экс-соотечественница назвала соотечественников "гиенами" и заявила, что Адольф Гитлер "не случайно" был уроженцем Австрии.

