СМИ раскрыли, кто мог взорвать причастного к бомбардировкам Мариуполя российского майора: всплыли интересные факты. Фото

Российский майор Заур Гурциев, который командовал бомбардировками украинского Мариуполя и который погиб от взрыва в Ставрополе в ночь на 29 мая, мог быть подорван бывшим сотрудником полиции РФ по имени Никита Пеньков. Бомба была в его сумке – он также погиб.

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Об этом пишут российские СМИ. В частности, Telegram-каналы Baza и Shot сообщают, что взрывное устройство, убившее участника войны против Украины и первого замглавы Ставрополя Гурциева, находилось именно на 29-летнем Пенькове.

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