СМИ нашли восьмилетнюю внучку Путина: фамилия её отца может вызвать скандал в России

У президента России Владимира Путина, вероятно, есть восьмилетняя внучка по имени Эльза Тихонова. По данным журналистов, девочка является дочерью Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского и родилась в декабре 2017 года.

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Эльза получила фамилию матери, которую называют младшей из официальных дочерей российского президента, тогда как отчество ей оставили от отца. Эти данные журналисты медиа "Проект" обнаружили при анализе базы Федеральной пограничной службы России, которая оказалась в их распоряжении.

Дочь Путина и её семейная жизнь

Екатерина Тихонова – самая младшая из официальных дочерей Путина. Она возглавляет фонд "Иннопрактика", который задумывался как научно-технологическая долина МГУ с бюджетом более 100 миллиардов рублей.

В 2013 году Тихонова вышла замуж за Кирилла Шамалова – сына Николая Шамалова, которого называют другом Путина и его партнером по кооперативу "Озеро". Этот брак оказался недолговечным.

Не позднее 2017 года Екатерина Тихонова начала отношения с Игорем Зеленским. На тот момент он занимал должность художественного руководителя Баварского государственного балета.

Путешествия Эльзы Тихоновой

Впервые девочка выехала из России незадолго до своего двухлетия – 11 ноября 2019 года. Тогда Эльза вместе с матерью и отцом отправилась в Мюнхен на борту бизнес-джета немецкой авиакомпании Air Hamburg, которая сейчас носит название VistaJet.

Семья пробыла в Мюнхене два месяца, где на тот момент работал Игорь Зеленский. Менее чем через два года девочка также летала в Хорватию – на этот раз на самолете Bombardier Global 5000.

В обоих случаях в базе пограничников она была зарегистрирована как Эльза Игоревна Тихонова. Таким образом, девочке дали фамилию матери, но оставили отчество отца.

Имена в семье Путина

Журналисты обратили внимание, что имя девочки совпадает с именем принцессы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". Екатерина Тихонова известна своей любовью к Голливуду: в частности, на свадьбе со своим первым мужем Кириллом Шамаловым она исполняла песню принцессы из американского мультфильма "Анастасия".

В материале также напоминают, что члены семьи Путина часто живут под другими фамилиями. В частности, его сыновья от Алины Кабаевой, по данным журналистов, носят имена Иван и Владимир Спиридоновы – в честь деда президента Спиридона. Внебрачная дочь Путина от отношений со Светланой Кривоногих носит имя Луиза Розова.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной карьере. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же для них начинают подбирать преподавателей по общеобразовательным предметам.

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