Серьезная нехватка рабочей силы: российские оборонные предприятия массово нанимают школьников на 'летнюю подработку'

В государстве-агрессоре России из-за нехватки рабочей силы "летней подработкой" привлекают детей на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Детям предлагают работу на концерне "Калашников", а также в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram. Отмечается, что власть в РФ стремится еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, которые испытывают серьезную нехватку рабочей силы.

Кроме того, отмечают в ЦПД, такими акциями Моска стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения своей оккупационной армии.

Отмечается, что концерн "Калашников", производящий оружие и боеприпасы, набирает для школьников от 16 лет. Им обещают платить от 25 тыс. рублей (около $300) и научить работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и тому подобное.

Отдельная экономическая зона "Алабуга", на которой, в частности, изготавливают беспилотники типа "Шахед", активно набирает старшеклассников со всей России в "трудовые отряды". В то же время в школах введен обязательный курс, обучающий детей конструированию БпЛА и управлению ими.

Как сообщал OBOZ.UA, The Economist пишет, что экономика РФ быстро теряет свои позиции под влиянием внутренних и внешних факторов. Высокочастотный индекс Goldman Sachs показывает резкое замедление годового экономического роста России с примерно 5% в конце прошлого года до почти нулевой отметки.

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