'Танки или пенсии': The Economist написало о дилемме Путина, которая может изменить ход войны

Экономика России, которая еще недавно показывала признаки стабильности, быстро теряет свои позиции под влиянием внутренних и внешних факторов. Высокочастотный индекс Goldman Sachs показывает резкое замедление годового экономического роста России с примерно 5% в конце прошлого года до почти нулевой отметки.

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Об этом говорится в статье The Economist. Российские ВЭБ и Сбербанк также фиксируют подобное понижение деловой активности.

Российское правительство, несмотря на осторожность официальных заявлений, признает наличие проблем. В начале апреля центральный банк констатировал, что в последнее время "ряд секторов зафиксировал снижение производства из-за резкого падения спроса".

Как сообщает издание, после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты прогнозировали падение годового ВВП России до 15%. Фактически же в том году наблюдалось снижение на 1,4%, а в последующие годы зафиксирован рост на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024 году.

Журналисты выделили три основные причины замедления годового экономического роста в России.

Первое из них связано со "структурной трансформацией" экономики, как ее называет российский Центробанк. До начала полномасштабной войны в Украине российская экономика была ориентирована на Запад и допускала частное предпринимательство, однако после 2022 года она приобрела черты военной экономики с восточным направлением. Эта перестройка нуждалась в значительных финансовых вложениях.

Вторым фактором, влияющим на экономический рост, эксперты называют монетарную политику. Отмечается, что инфляция в России уже несколько месяцев подряд превышает целевой показатель центрального банка в 4% в годовом исчислении, достигнув более 10% в феврале и марте. Одной из причин этого являются значительные военные расходы, а также дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией и эмиграцией квалифицированных специалистов.

В минувшем году номинальная заработная плата выросла на 18%, что привело к повышению цен компаниями. В ответ на это центральный банк ужесточил монетарную политику. 25 апреля было принято решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%, что является самым высоким показателем с начала 2000-х годов.

Третьей причиной замедления экономического роста журналисты называют ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне торговой войны с Соединенными Штатами, что привело к резкому падению цен на нефть. Отмечается, что с уменьшением доходов от экспорта падение цен на нефть оказывает непосредственное влияние и на реальный сектор экономики.

Государственный бюджет уже испытывает негативные последствия. В марте налоговые поступления России от продажи нефти и газа сократились на 17% в годовом сравнении. А 22 апреля агентство Reuters сообщило, что российское правительство прогнозирует значительное замедление темпов роста доходов от экспорта нефти и газа в текущем году.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале также подчеркнул, что экономика РФ начинает трещать под давлением войны, репрессий и внешней изоляции.

Если раньше у России было достаточно ресурсов для одновременного финансирования военных нужд и социальных выплат, то сейчас диктатору Путину придется выбирать – "танки или пенсии".

"Это не просто экономическая статистика – это первые симптомы внутреннего кризиса, который подрывает основу российской системы власти. Машина, долгие годы ехавшая на нефти, страхе и деньгах, сломалась", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агентство Reuters отмечало, что с начала этого года в российской экономике "наблюдается резкое замедление". Только за февраль месяц рост промышленного производства в России снизился с 2,2% до 0,2%. При этом западные аналитики не видят положительных перспектив для государства-агрессора в ближайшем и среднесрочном периодах.

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