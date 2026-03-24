Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки 21 марта: что известно

После очередного обстрела в ночь на 21 марта Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу. На территории предприятия возник пожар площадь 400 квадратных метров.

Видео дня

В результате удара на НПЗ повреждена установка и резервуар объемом 10 тысяч тонн с дизельным топливом. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на МЧС РФ.

Последствия взрывов в Саратове

В ночь на 21 марта в Саратове украинские дроны массированно атаковали НПЗ и местную ТЭЦ-2. В Генеральном штабе ВСУ сообщали об атаке и повреждениях на Саратовском НПЗ. Украинское военное командование подтвердило повреждение установки вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Источники российских медиа в МЧС РФ подтвердили эту информацию. Также в ведомстве рассказали, что площадь пожара на НПЗ составила 400 квадратных метров. В результате атаки завод приостановил свою работу.

Всего Саратовский НПЗ за все время полномасштабной войны атаковали как минимум 13 раз. Первые атаки по предприятию начались еще в 2024 году и с того времени дроны периодически атаковали завод.

Что известно о предприятии

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является стратегическим объектом топливно-энергетического комплекса РФ. Его значимость обусловлена не только объёмами переработки, но и географическим положением, позволяющим снабжать южные и центральные регионы, а также группировки войск.

Мощность переработки около 5,8 млн тонн нефти в год (примерно 2,2% от общероссийского объема). Основные продукты: дизельное топливо, бензин, мазут.

Ключевым узлом завода является установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 (CDU-6). Её повреждение фактически останавливает производственный цикл всего предприятия, так как она является единственной крупной установкой такого типа на заводе.

Завод является одним из основных поставщиков горюче-смазочных материалов для российской армии. Дизельное топливо и бензин с этого предприятия напрямую идут на нужды бронетехники и логистического транспорта.

Предприятие также производит авиационный керосин и тесно связано с логистикой снабжения авиабаз, включая стратегическую авиацию в Энгельсе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после атак дронов страна-агрессор Россия временно прекратила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. Один из портов частично возобновил работу, однако другой остается закрытым после ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!