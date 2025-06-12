10 июня Европейская комиссия представила 18 пакет санкций против России. Он направлен на дальнейшее ослабление энергетического и финансового сектора РФ в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины. Среди ключевых мер – предложение снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, полную блокировку 22 российских банков от международной системы SWIFT и запрет на использование газопроводов "Северный поток" для поставки газа между Россией и Германией. "Экономика России уже трещит под давлением предварительных санкций, а новый пакет ударит еще сильнее", - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляен.

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Кроме этого, Еврокомиссия предлагает расширить нефтяное эмбарго, включив в него нефтепродукты, производимые в третьих странах из российского сырья, что должно прекратить попытки обхода санкций. Также планируется включить в санкционный список российского "теневого флота" ещё 77 судов, подозреваемых в нелегальной транспортировке российской нефти – им будет запрещено заходить в порты ЕС. Санкции коснутся и Российского фонда прямых инвестиций – его деятельность будет ограничена, чтобы не допустить модернизации российской экономики за счёт западных капиталов. Ещё один удар – экспортный запрет на сумму €2,5 млрд. Он охватывает поставки в Россию промышленных товаров: машин, металлов, пластика, химикатов, а также технологий двойного назначения, используемых для производства дронов, ракет и других видов вооружения. Фон дер Ляен подчеркнула эффективность санкций, отметив, что до вторжения Россия зарабатывала около €12 млрд в месяц на экспорте энергоресурсов в Европу.

Сейчас эта сумма снизилась до €1,8 млрд. "Наша цель – не дать России модернизировать армию за счет европейских технологий", - сказала она. Новые санкции совпадают по времени с подготовкой саммита G7 в Канаде, где также будут обсуждаться усиление давления на Москву. ЕС рассчитывает на согласование всех мер до конца месяца. Как заявил представитель польского председательства Игнатий Немчицкий, "настроения среди послов ЕС оптимистичны". Брюссель также координирует действия с Вашингтоном.

Предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций, которые будут включать ограничения против китайских компаний и снижение предела цены на российскую нефть, способны ударить по "кошельку" диктатора Владимира Путина, заявил американский сенатор Линдси Грэм. "Я очень рад, что наши европейские партнёры – через Европейскую комиссию – вводят новый пакет санкций против России за её варварское вторжение в Украину", – заявил Грэм. Он добавил, что новый пакет отличается от предыдущих тем, что новые санкции будут направлены против компаний Китая.

Если бы Китай и Индия не покупали 70% российской нефти – военная машина Путина остановилась бы. "Хорошая работа наших европейских союзников", - подытожил сенатор. Напомним, ранее сенатор Линдси Грэм предложил принять новый законопроект о новых санкциях России. В частности, такой документ предусматривает, что США будут вводить 500% пошлин против тех стран, которые продолжат покупать у РФ нефть, газ, уран и другие продукты. Документ поддерживают 82 сенатора из 100. Но на голосование его пока не выносили. В то же время, администрация президента Дональда Трампа очень осторожно относится к возможным санкциям против РФ, несмотря на громкие угрозы.

После начала полномасштабной войны Запад начал активно вводить масштабные санкции против России. Под санкционные ограничения попали финансовая, энергетическая, военная и технологическая сфера. Их цель – ударить по экономическим возможностям РФ. Между тем, министры транспорта стран ЕС подписали письмо с предложением ввести дополнительные санкции против России и Беларуси из-за создания препятствий для судоходства и авиации. В письме Европейской комиссии срочно просят ускорить развёртывание служб, устойчивых к препятствиям, сообщает министерство транспорта и связи Литвы.

В частности, в документе предлагают модернизировать традиционную навигационную инфраструктуру с целью повышения общей устойчивости критической инфраструктуры и укрепления безопасности по всей Европе. Министры обосновали свои предложения тем, что с 2022 года в воздушном пространстве Балтийского моря наблюдаются два типа препятствий для глобальных навигационных спутниковых систем – глушение и подмена сигнала, что создаёт угрозу для различных видов транспорта, особенно гражданской авиации и морского судоходства. Документ подписали министры Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии, Нидерландов, Испании, Дании и Румынии.

А параллельно Суд Европейского Союза в Люксембурге (ECJ) наложил запрет на замораживание активов пяти крупных бизнесменов и выдачу им виз законными, и заявил, что Брюсселю не нужно доказывать их связи с режимом президента РФ Владимира Путина. Это означает, что и другим обжалующим санкции россиянам вряд ли стоит рассчитывать на их отмену. После начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз внёс в черный список многих российских бизнесменов, обвинив их в том, что своей деятельностью они поддерживают российский режим, играют важную роль в обеспечении его доходами, таким образом прямо или косвенно они виноваты в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Среди опротестовавших это решение в ECJ были Дмитрий Мазепин ("Уралхим"), Дмитрий Пумпянский (ТМК, группа "Синара"), Виктор Рашников (ММК), Герман Хан ("Альфа групп") и Тигран Худавердян ("Яндекс"). Их ходатайства были отклонены в 2023 году – и они подали апелляцию. Ожидается, что ECJ вынесет окончательное решение по делу "пятёрки" в июле или после каникул в августе этого года. Если оно будет соответствовать мнению советника ECJ по этому вопросу, это будет иметь очевидные последствия для всех других российских, а также белорусских бизнесменов в количестве 80 человек, обжаловавших европейские санкции. Также напомним, что 23 мая этого года страны G7 договорились не размораживать российские активы, пока Москва не прекратит войну против Украины и не выплатит компенсацию за нанесённый ущерб. Как известно, общая сумма замороженных российских активов в странах G7 и ЕС оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Эти средства используются для финансирования помощи Украине.

Параллельно в Киеве президент Украины ввёл в действие Решение, которым применены специальные ограничительные меры к физическим и юридическим лицам, причастным к депортации и "перевоспитанию" украинских детей. В санкционные списки попали 9 российских организаций. Что касается санкционированных физических лиц, то в соответствующем списке содержится информация относительно 48 человек, которые поддерживают и реализуют политику Путина относительно депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и другие.

Соответствующее решение предусматривает экономические и другие ограничительные меры, в том числе лишение государственных наград Украины, блокирование активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и другое. Ограничения вводятся бессрочно или сроком 50 лет. Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно ввёл в действие три новых пакета санкций. Первый пакет направлен против граждан РФ, причастных к финансированию российского терроризма и обходу санкций в пользу России. Второй пакет санкций наложен на пропагандистов, способствующих информационной агрессии России, распространяя пропагандистские нарративы. Третий пакет санкций – против представителей российских мафиозных группировок, связанных с диктаторским режимом Путина. Киев работает над синхронизацией украинских санкций с санкциями ЕС и других ключевых мировых юрисдикций. Для того чтобы достичь мира, нужно сохранять и наращивать давление на Россию. Международные санкции против РФ, дипломатическая изоляция Кремля и военная помощь Украине – главные составляющие давления на Москву. Киев делает всё возможное, чтобы завершить войну и добиться стабильного мира.