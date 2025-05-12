Россияне жалуются на удар по пункту дислокации военных в Рыльске: есть разрушения и раненые. Фото, видео

Власти и жители российского Рыльска Курской области 11 мая пожаловались на ракетный удар, в результате которого была уничтожена гостиница на въезде в город. По предварительной информации, в этом здании размещался штаб одного из российских подразделений. Объект находился вблизи стратегически важного моста через реку Сейм, что могло обеспечивать логистику для оккупационных войск.

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Об этом сообщили российские СМИ, которые начали распространять информацию о последствиях удара, заявив о трех раненых, двое из которых получили осколочные ранения головы и были доставлены в больницу.

"В Рыльске на Курщине минус отель с российскими террористами. Предварительно, там располагался штаб одного из подразделений. Совсем рядом находится мост через реку Сейм. Школа, что рядом — не пострадала", — написал он.

И.о. губернатор Курской области Александр Хинштейн обнародовал фото и видео с места инцидента, отметив, что отель на въезде в город серьезно поврежден, а ситуация находится под его контролем.

Согласно информации из Telegram-канала Exilenova+, был нанесен удар по пункту дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Генеральный штаб ВСУ эту ситуацию пока не комментировал.

Как писал OBOZ.UA, украинские защитники 4 мая ударили по пункту управления подразделениями БПЛА оккупационной российской армии в районе поселка Теткино на Курщине (РФ). У врага есть потери.

Также, ранее в российском Саратове украинское партизанское движение "Атеш" вывело из строя трансформаторную подстанцию. Диверсия ударила по критически важной инфраструктуре страны-агрессора.

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