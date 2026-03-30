Россия создала новый дрон 'КВС': в чем его главная опасность. Фото

Россия представила новый ударный FPV-дрон КВС с оптоволоконным управлением. Его показали как разработку для боевых действий, где обычная радиосвязь часто не работает или глушится. Это произошло на фоне изменений в войне дронов, где обе стороны пытаются бить глубже в тыл.

Издание Forbes сообщает, что информацию о новом беспилотнике обнародовали аналитические материалы и комментарии военных экспертов. В частности, исследователи обратили внимание на его конструкцию и возможное назначение. Один из них отметил, что Россия была среди первых, кто применил оптоволоконные дроны, и использовала их в Курской области.

Изменение тактики боя

Война беспилотников постепенно смещается от линии фронта вглубь территорий. Стороны пытаются поражать транспорт, логистику и подразделения еще до того, как они доходят до передовой. И это, похоже, становится ключевой задачей.

Эксперты говорят, что раньше Россия имела определенное преимущество в использовании оптоволоконных систем. Но оно длилось недолго. Украина также начала активнее развивать такие технологии, хотя и в меньших масштабах. И здесь ситуация выровнялась, возможно даже изменилась.

Объясняют это просто. Обычные FPV-дроны и системы с оптоволокном имеют важное преимущество – их сложнее заглушить средствами РЭБ. Но вместе с тем растет потребность увеличить дальность полета. И именно здесь начинаются проблемы.

Подробности конструкции

КВС получил 10-дюймовую конфигурацию и способен нести боевую нагрузку, которую сравнивают с дроном "Князь Вандал Новгородский". Его главная особенность – кольцеобразное крыло. Оно соединяет концы крыльев в замкнутую форму, что уменьшает аэродинамические потери и, как ожидается, повышает эффективность полета.

Разработчики рассчитывают, что такая схема позволит дрону лететь дальше без потери полезной нагрузки. Это важно для средних дистанций, где обычные оптоволоконные системы часто сталкиваются с ограничениями. И здесь, кажется, ставка сделана именно на баланс между дальностью и мощностью удара.

В то же время оптоволоконное управление имеет слабое место – длину кабеля. Чем дальше летит дрон, тем больше риск обрыва. На расстоянии около 10 км это еще контролируемая проблема. Но после 20 км и дальше риски существенно возрастают.

Несмотря на это, такие дроны остаются эффективными там, где радиосигнал не проходит. Речь идет о лесах, траншеях, подвалах, тоннелях или плотной городской застройке. В таких условиях оптоволокно обеспечивает стабильную связь даже там, где другие системы не работают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ атаковали операторов российских беспилотников "Гербера" и Shahed-136, непосредственно перед их запуском. Базировались российские дронари в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.

