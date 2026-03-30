Россия создала новый дрон "КВС": в чем его главная опасность. Фото

Андрей Колотовкин
Новости России
Россия создала новый дрон 'КВС': в чем его главная опасность. Фото

Россия представила новый ударный FPV-дрон КВС с оптоволоконным управлением. Его показали как разработку для боевых действий, где обычная радиосвязь часто не работает или глушится. Это произошло на фоне изменений в войне дронов, где обе стороны пытаются бить глубже в тыл.

Издание Forbes сообщает, что информацию о новом беспилотнике обнародовали аналитические материалы и комментарии военных экспертов. В частности, исследователи обратили внимание на его конструкцию и возможное назначение. Один из них отметил, что Россия была среди первых, кто применил оптоволоконные дроны, и использовала их в Курской области.

Изменение тактики боя

Война беспилотников постепенно смещается от линии фронта вглубь территорий. Стороны пытаются поражать транспорт, логистику и подразделения еще до того, как они доходят до передовой. И это, похоже, становится ключевой задачей.

Эксперты говорят, что раньше Россия имела определенное преимущество в использовании оптоволоконных систем. Но оно длилось недолго. Украина также начала активнее развивать такие технологии, хотя и в меньших масштабах. И здесь ситуация выровнялась, возможно даже изменилась.

Объясняют это просто. Обычные FPV-дроны и системы с оптоволокном имеют важное преимущество – их сложнее заглушить средствами РЭБ. Но вместе с тем растет потребность увеличить дальность полета. И именно здесь начинаются проблемы.

Подробности конструкции

КВС получил 10-дюймовую конфигурацию и способен нести боевую нагрузку, которую сравнивают с дроном "Князь Вандал Новгородский". Его главная особенность – кольцеобразное крыло. Оно соединяет концы крыльев в замкнутую форму, что уменьшает аэродинамические потери и, как ожидается, повышает эффективность полета.

Россия создала новый дрон "КВС": в чем его главная опасность. Фото

Разработчики рассчитывают, что такая схема позволит дрону лететь дальше без потери полезной нагрузки. Это важно для средних дистанций, где обычные оптоволоконные системы часто сталкиваются с ограничениями. И здесь, кажется, ставка сделана именно на баланс между дальностью и мощностью удара.

В то же время оптоволоконное управление имеет слабое место – длину кабеля. Чем дальше летит дрон, тем больше риск обрыва. На расстоянии около 10 км это еще контролируемая проблема. Но после 20 км и дальше риски существенно возрастают.

Несмотря на это, такие дроны остаются эффективными там, где радиосигнал не проходит. Речь идет о лесах, траншеях, подвалах, тоннелях или плотной городской застройке. В таких условиях оптоволокно обеспечивает стабильную связь даже там, где другие системы не работают.

