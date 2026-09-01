Россия провалила миссию аналога Starlink: спутники "Рассвет-3" не смогли выйти на целевую орбиту

Российская спутниковая программа "Рассвет", которую Кремль позиционирует как аналог Starlink, потерпела неудачу. Ни один из 16 спутников "Рассвет", запущенных 19 июля, не достиг ожидаемой высоты 550 километров по состоянию на 31 августа.

Видео дня

Об этом сообщили издания Numerama и ISV. Россия активизировала разработку собственной спутниковой системы после того, как её отключили от Starlink в начале этого года.

Что известно

Многие из этих 16 запущенных Россией спутников достигли высоты лишь от 300 до 400 километров из запланированных 870, а некоторые начали снижаться. Кроме того, два спутника движутся к возвращению в атмосферу Земли.

"Эти высоты значительно ниже запланированной рабочей высоты в 870 километров для спутников "Рассвет", – говорится в материале.

Из российского бюджета на проект "Рассвет" было выделено 102,8 миллиарда рублей (примерно 1,1 миллиарда евро), а "Бюро 1440" планировало начать коммерческую эксплуатацию уже в 2027 году с более чем 250 спутниками, а к 2035 году – создать группировку из свыше 900 спутников. На фоне предыдущих неудач с запуском и больших потерь эти планы кажутся нереалистичными.

К неудачам на орбите у россиян добавляется проблема на земле. В ночь на 15 августа этого года Украина запустила крылатые ракеты "Фламинго" по космодрому "Прогресс" в Самаре. Это единственный российский завод, способный массово производить ракеты-носители "Союз-2.1б" – единственные ракеты-носители, используемые на сегодняшний день для вывода спутников "Рассвет" на орбиту.

Что известно о "Рассвете"

Проект "Рассвет" был анонсирован в России еще в 2023 году, разрабатывала его компания "Бюро 1440", и долгое время он оставался малозаметным. Однако он приобрел популярность в 2026 году, когда россиян отключили от сети Starlink. После этого Россия ускорила разработку собственной системы, запланировав запуски сначала в марте, а затем в июле.

В июне российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России продолжается работа над созданием группировки низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами". Вероятно, речь шла именно о системе "Рассвет", которую разрабатывала компания "Бюро 1440".

Первые три спутника были выведены на орбиту еще в 2023 году в рамках миссии "Рассвет-1". Их запускали с космодрома "Восточный" вместе с другими аппаратами "Роскосмоса". Эти спутники не входили в состав полноценной сети – они использовались для испытаний передачи данных, проверки устойчивости связи и работы оборудования на орбите.

В мае 2024 года в рамках миссии "Рассвет-2" с космодрома "Плесецк" запустили ещё три спутника. Они уже были больше первых аппаратов и стали полноценными прототипами серийных изделий.

23 марта 2026 года компания "Бюро 1440" сообщила о запуске сразу 16 спутников. Запуск состоялся с задержкой примерно на три месяца из-за производственных трудностей. Однако эта миссия закончилась неудачей, поскольку ни один из 16 спутников не достиг запланированной высоты.

Как и терминалы Starlink, российские терминалы созданы с использованием технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР). Она позволяет оборудованию автоматически устанавливать и поддерживать связь со спутниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина официально обратилась в Международный союз электросвязи ( ITU) с требованием исключить свою территорию из зон обслуживания российской военной спутниковой системы "Рассвет" во всех диапазонах частот. Нота была передана в Бюро радиосвязи МСЭ через Постоянное представительство Украины при ООН и других международных организациях в Женеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!