Россия привлекает к производству дронов тысячи работников из КНДР под видом студентов – Bloomberg

Россия всё активнее привлекает работников из Северной Кореи к производству военных беспилотников, которые используются в войне против Украины. По оценкам Многосторонней группы по мониторингу санкций, в российской индустрии беспилотников могут работать до 25 тысяч северокорейцев.

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Часть из них оформляют как студентов, чтобы обойти международные санкции. Об этом пишет Bloomberg.

Северокорейцы работают на производстве дронов

В докладе говорится, что работники из КНДР задействованы, в частности, на предприятиях в Алабуге в Татарстане, где осуществляется сборка беспилотников.

Таким образом, военные связи России и Северной Кореи, по оценкам авторов документа, выходят за рамки поставок оружия и участия военных и распространяются на рабочую силу и промышленное производство. Россия получает дополнительную рабочую силу для отраслей, связанных с войной против Украины, а Пхеньян – иностранную валюту.

В докладе отмечается, что северокорейские работники могут маскироваться под студентов в рамках визовой программы, что позволяет обходить санкционные ограничения.

Сколько зарабатывают работники из КНДР

По оценкам группы, в прошлом году северокорейские рабочие за рубежом могли принести режиму Ким Чен Ына до 800 млн долларов. Эти средства, как отмечается в докладе, используются для финансирования ядерной и баллистической ракетных программ КНДР, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

Средний годовой доход северокорейского работника составляет около 7500 долларов, причем большую часть заработанного конфискует режим. В некоторых случаях сумма, которую забирают власти, превышает фактический заработок работника.

При этом ежемесячная зарплата северокорейцев в России может быть в пять раз выше, чем в Китае. По оценкам группы, в конце 2025 года в Китае работали от 20 до 70 тысяч граждан КНДР, а в России – от 15 до 30 тысяч.

Северная Корея усиливает контроль за работниками

В докладе отмечается, что власти КНДР строго контролируют передвижения работников за рубежом и их контакты с внешним миром, чтобы предотвратить побеги.

"Власти КНДР осуществляют строгий контроль за передвижениями рабочих и их взаимодействием с внешним миром, чтобы предотвратить побеги", – говорится в документе. Работники, которые все же сбегают, рискуют тем, что репрессиям могут подвергнуться члены их семей, остающиеся в Северной Корее.

США, Южная Корея, Япония и еще восемь стран входят в Многостороннюю группу по мониторингу санкций в отношении КНДР. Ее создали после того, как в 2024 году Россия наложила вето на продление мандата комиссии ООН, которая в течение 15 лет отслеживала соблюдение санкций против Северной Кореи и ее ядерную программу.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в июле в Сенате США одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

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