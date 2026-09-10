Россия, обходя западные санкции, создает "убийцу спутников": что известно о проекте "Нудоль". Фото

Россия продолжает развертывать противоспутниковую систему "Нудоль", которую Москва может использовать для поражения низкоорбитальных спутников. Несмотря на западные санкции, российский оборонно-промышленный комплекс закупает импортные материалы и компоненты, необходимые для производства этого оружия.

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Информацию подготовили аналитики StateWatch на основе внутренних документов российского ВПК. Об этом говорится в материале ZN.UA.

Что известно о "Нудоле"

Система "Нудоль" берет своё начало от советской программы противоракетной обороны Москвы. В процессе разработки её концепция была изменена, поэтому вместо исключительно противоракетной функции комплекс был адаптирован для поражения космических аппаратов на низких орбитах.

Основой системы стала ракета 14А042, разрабатываемая российским ОКБ "Новатор". Общее руководство проектом осуществляет концерн "Алмаз-Антей".

Первый известный боевой эпизод с применением российского противоспутникового оружия произошел 15 ноября 2021 года. Тогда российская ракета уничтожила советский спутник "Космос-1408". В результате взрыва образовалось большое количество обломков, которые создали угрозу для других космических аппаратов, в частности для Международной космической станции.

Ускоренное производство после начала полномасштабной войны

Документы свидетельствуют, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году работа над производством компонентов для "Нудоли" была активизирована.

К концу 2023 года российская сторона изготовила 15 опытных ракет и провела 13 испытательных пусков. Первые две ракеты были переданы для опытной эксплуатации, после чего программу начали переводить на серийное производство.

Согласно планам российского Минобороны, первую партию из восьми боевых ракет должны были изготовить к июлю 2025 года, а ещё 12 единиц — к ноябрю 2026 года.

Импортные материалы

Одной из ключевых проблем для России остаётся доступ к необходимому сырью. Производство компонентов ракетного топлива связано с закупкой материалов за рубежом.

В частности, российские предприятия используют ацетат целлюлозы из Швейцарии и специальный стабилизатор, поставляемый из Китая. Кроме того, документы указывают на проблемы с доступом к качественному углеродному волокну, из-за чего российские производители искали альтернативные материалы.

Особое внимание аналитики уделяют компании "Три-Д", которая производит композитные материалы для ракетной техники. Также предприятие сотрудничает с рядом российских оборонных производителей, однако на момент проведения исследования находилось под санкциями только Украины.

Почему санкции не остановили проект

Аналитики считают, что российская программа в значительной степени опирается на разветвленную сеть предприятий, поставщиков и посредников. Часть компаний, задействованных в производстве компонентов "Нудоли", не попала под ограничения США, ЕС и других западных государств.

StateWatch и United24 Media передали собранные материалы в санкционные органы Еврокомиссии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская спутниковая программа "Рассвет", которую Кремль позиционирует как аналог Starlink, потерпела неудачу. Ни один из 16 спутников "Рассвет", запущенных 19 июля, не достиг ожидаемой высоты в 550 километров.

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