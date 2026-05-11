Россия может объявить мобилизацию до 300 тыс. человек: в ЦПД раскрыли план Кремля

Россия рассматривает возможность объявления новой волны мобилизации численностью до 300 тысяч человек в случае затягивания войны против Украины. Такой сценарий может быть реализован, если Кремль решит продолжать боевые действия еще на один-два года.

В то же время окончательное решение по этому поводу пока не принято. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, новая мобилизация рассматривается как один из вариантов развития событий. По его словам, этот сценарий станет актуальным в случае, если российское руководство примет решение о продолжении войны на более длительный период.

В то же время источники отмечают, что пока в Москве не принято окончательное политическое решение о новой мобилизационной кампании.

По информации собеседников, в России уже созданы все необходимые условия для быстрого запуска мобилизации. В частности, остается в силе указ о частичной мобилизации, который российский президент Владимир Путин подписал осенью 2022 года.

Это позволяет российским властям оперативно развернуть новую волну призыва без дополнительных юридических процедур. В случае реализации такого сценария речь идет о мобилизации примерно 300 тысяч человек – по аналогии с предыдущей кампанией.

Эксперты предупреждают, что новая масштабная мобилизация может иметь серьезные негативные последствия для экономики России. Изъятие значительного количества трудоспособного населения с рынка труда усилит кадровый дефицит и давление на ключевые отрасли.

Кроме того, это может вызвать дополнительный рост социальной напряженности внутри страны, особенно на фоне уже имеющихся экономических трудностей.

Вопрос мобилизации напрямую связан с дальнейшими планами Кремля по войне против Украины. В случае затягивания боевых действий российское руководство вынуждено будет искать дополнительные ресурсы для пополнения армии.

Таким образом, новая волна мобилизации остается одним из ключевых инструментов, который Москва может использовать для продолжения войны, несмотря на риски для собственной экономики и внутренней стабильности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев. Первоначально – во всех федеральных округах, где уже осуществлены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет. Но это не единственный "ресурс", на который рассчитывают в Кремле. Соответствующая работа ведется и за пределами РФ.

