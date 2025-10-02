Я еще раз распишу что сегодня важного произошло в России.

Видео дня

Сегодня топливный союз написал письмо Новаку, где начал скулить с просьбой помощи.Топливный союз объеденяет все независимые АЗС России.

Этот союз пожаловался что оптовые цены стали выше розничных и АЗС начинают работать в убыток, а также НПЗ отгружают топливо с 2-месячной задержкой по заключенным контрактам.

Речь в том, что Кремль запрещает повышать цены на АЗС выше уровня инфляции, сейчас это 8% . Но на фоне ударов ЗСУ по НПЗ оптовые цены улетели. Они на бирже держатся на уровне демпферной отсечки, но это все рисованная х*йня, в реальности цены намного выше и бензина нет.

Но при этом, ФАС жестко трахает АЗС за превышение цен. ВИНКи могут себе позволить держать цены, а вот независимые АЗС нет.

На этом фоне частные АЗС начинают массово закрываться, т.к. работать в убыток нет дурных.

Но здесь появляется другая проблема. 60% всех АЗС в России это частные АЗС. И если например в Москве закроется 20% АЗС то это фигня.

А вот в маленьких городах и деревнях где нет сетевых АЗС это уже КАТАСТРОФА. Там просто не будет топлива и негде заправится.

Уже такое началось. В Крыму 50% АСЗ закрылись.

В Хабаровском крае, на 2 районе из 9 АЗС осталась одна !!! Местные занимают очередь в 4 утра !! И про это сегодня даже Россия-1 сделала сюжет.

Проблему можно решить очень просто - отпустить цены. Да бензин будет +40..+50%.

Но вылезет другая проблема - инфляция +20% Для Кремля это ЖОПА.

Прелесть в том, что эти дегенераты думают пропетлять. Список их способов решения просто аху*тельный. Сегодня его опубликовали1. Увеличить экспорт бензина из Беларуси - думаю наши ЗСУ этого не позволят2. Разрешить использовать октаноповышающие присадки а именно ММИ - монометиланаилин. Жутко ядовитая херня, которая еще и двигатель разрушает если ее добавлять более чем 1%, а они будут точно больше добавлять3. Импорт топлива из 3 стран. Тут тоже все интересно, импортный бензин будет стоить 90 руб на АЗС, при том что Росстат рисует цену 66 рублей. Разница 40%. Кт заплатит за банкет ? Не ясно. Скорее всего государство.

Короче они твердым шагом идут по граблям, выбирая самую худшую стратегию. С чем я их и поздравляю и желаю не сворачивать с выбранного пути, а раз*ебать скорее всю экономику к херам !