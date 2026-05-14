Российский истребитель уронил бомбу на железнодорожное полотно под Белгородом: с рельсов сошла электричка

В Белгородской области РФ российский истребитель во время боевого вылета совершил нештатный сброс авиабомбы ФАБ-500, которая упала прямо на железнодорожное полотно. Боеприпас не взорвался, однако повредил около 25 метров пути. В результате рельсовый автобус "Разумное – Томаровка" частично сошел с рельсов.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сначала заявил о возможном "подрыве" железнодорожного полотна. О происшествии сообщают российские СМИ.

В момент аварии в электропоезде находились 15 пассажиров. Машинист заметил повреждения и применил экстренное торможение, что позволило избежать более масштабной катастрофы. В результате инцидента травмы получила 75-летняя женщина – ее госпитализировали.

Инцидент произошел в Яковлевском районе Белгородской области. Авиабомба ФАБ-500 упала непосредственно на железнодорожные пути во время полета российского истребителя. Несмотря на то, что боеприпас не сдетонировал, удар повредил инфраструктуру и фактически заблокировал движение на участке.

После схода вагона на место прибыли саперы Министерства обороны РФ. Они изъяли и обезвредили авиабомбу, после чего ее должны транспортировать на полигон для дальнейшего уничтожения.

